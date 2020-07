Resumen del Xbox Game Showcase: noticias, trailers y detalles de la presentación

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros

El Xbox Game Showcase ya se llevó a cabo y ahí Microsoft nos mostró varios juegos que están en camino a Xbox One, Xbox Series X y PC. Así pues, fue una mañana llena de información interesante para todos los jugadores con plataformas de Microsoft.

En caso de que te lo hayas perdido, preparamos un corto resumen en el que podrás ver varias de las novedades que Xbox Game Studios y sus socios están preparando, te tenemos un resumen con todas las novedades ahí presentadas.

Sin más comenzamos con las noticias.

Primer gameplay de Halo Infinite

Para arrancar el evento, Xbox Game Studios soltó su carta más fuerte y mostró gameplay de Halo Infinite. En él pudimos dar un nuevo vistazo a la próxima gran aventura del Master Chief y enterarnos que los Desterrados serán los enemigos de esta entrega.

Cabe mencionar que el video también nos presentó algunas de las novedades de gameplay que podemos esperar. Por ejemplo, visitaremos un mundo más abierto y el Master Chief contará con un gancho retráctil que aumentará su movilidad.





State of Decay 3 es una realidad

Poor medio de un video de corte cinematográfico, Undead Labs confirmó que una nueva entrega de State of Decay está en desarrollo. Su nombre e State of Decay 3 y lo que sabemos es que nos llevará de vuelta a un mundo invadido por los zombies.

Forza Motorsport llegará a Xbox Series X y PC

También hubo algo para los amantes de la velocidad en el Xbox Game Showcase, puesto que Forza Motorsport hizo su aparición en el evento. Lo decimos puesto que un teaser nos confirmó que esta entrega de automovilismo volverá en Xbox Series X y PC.

Everwild

Rare se hizo presente en el Xbox Game Showcase para darnos un vistazo a Everwild. Ahí pudimos ver que exploraremos un juego lleno de magia y animales en este proyecto para Xbox Series X y PC.

Tell Me Why

Dontnod Entertainment compartió un Nuevo avance de Tell Me Why, su nueva historia episódica llena de emociones. En el evento se reveló que llegará el 27 de agosto con su primer capítulo. En total habrá 3 episodios de esta historia.

Ori and the Will of the Wisps tendrá mejoras para Xbox Series X

En la presentación también se confirmó que Ori and The Will of the Wisps tendrá mejoras para Xbox Series X. Gracias a actualizaciones que llegarán por medio de Smart Delivery el juego correrá a 120 fps y 4K. Cabe mencionar que otros juegos para Xbox Onetambién recibirán mejoras en Series X.

The Outer Worlds tendrá DLC

Más adelante se confirmó que The Outer Worlds, el RPG de Obsidian Entertainment, tendrá una expansión. Se llama Paril on Gorgon y nos llevará al aasteroide Gorgon. Este contenido va a incluirá nuevas misiones, armas, piezas de equipamiento y más.

Grounded llegará pronto

En la presentación, Microsoft aprovechó para compartir el trailer de lanzamiento de Grounded. Se trata de un corto video llenó de humor que nos deja ver más del proyecto de Obisdian Entertainment.

Obisdian Entertainment está trabajando en un nuevo RPG

Eso no es todo lo que Obsidian está preparando. Lo que pasa es que también anunció Avowed, un RPG en primera persona que estará ambientado en un mundo de fantasía. Puedes ver más sobre lo que ofrecerá en su primer trailer.

Psychonauts 2 será retrasado, pero Jack Black trabajará en él

Más adelante fue el turno de Double Fine Productions, compañía que mostró Psychonauts 2, su nuevo proyecto. Ahí nos compartió la mala noticia de que fue retrasado a 2021, pero al menos se confirmó que Jack Black colaboró en este proyecto.

Veremos Destiny 2 en Xbox Game Pass

El catálogo de Xbox Game Pass seguirá creciendo en los próximos meses. Lo que pasa es que las expansiones del shooter de Bungie estarán disponibles en Xbox Game Pass. También se mostró un nuevo trailer de la expansión Beyond Light.

Más juegos para Xbox Series X y Xbox Game Pass

El apoyo a Xbox Game Pass no terminó ahí, puesto que también se mostraron nuevos juegos para Xbox Series X que podrás jugar en Game Pass desde su día de estreno. Se trata de S.T.A.L.K.E.R 2; Warhammer 40K Darktide; Tetris Effect: Connected; The Gunk; The Medium, Phantasy Star Online 2: New Genesis y CrossFire X.

Puedes ver los nuevos avances de estos juegos a continuación:

The Medium

Tetris Effect: Connected

Phantasy Star Online 2: New Genesis

As Dusk Falls

S.T.A.L.K.E.R 2

Warhammer 40,000: Darktide

CrossFireX

The Gunk

Un nuevo Fable está en camino

Para finalizar, Microsoft confirmó que Playground Games, el estudio conocido por su trabajo en Forza Horizon, está trabajando en un nuevo RPG. Se trata de una nueva entrega de la saga Fable.

Por el momento no hay más detalles sobre el RPG para Xbox Series X y PC. No obstante, ya puedes disfrutar su primer teaser.

Y a ti, ¿cuál fue el anuncio del Xbox Game Showcase que más te emocionó? Cuéntanos en los comentarios.

