REPORTE: multijugador de Halo Infinite no llegará junto a la campaña

Halo Infinite, la próxima aventura del Master Chief, fue mostrada ayer en el Xbox Game Showcase. Ahí solo vimos campaña y es que 343 Industries aún no nos ha dado un vistazo a su multijugador. Al parecer, esto se debe a que el plan del estudio es que los modos multijugador del nuevo Halo debuten después de su singleplayer, o por lo menos eso es lo que asegura un nuevo reporte.

Según una fuente de Brad Sams, periodista conocido por tener información privilegiada sobre proyectos de Microsoft, Halo Infinite debutará en algún punto del otoño y lo hará sin modo multijugador. Dicho esto, el periodista no adelanta cuánto podría tardar en llegar este modo de esto ser así.

“Otra cosa importante: no vimos multijugador [en el Xbox Game Showcase]. Una fuente me dice ―sólo es una fuente así que no puedo garantizarlo por completo, pero ha sido muy decente en el pasado― que el multijugador no llegará junto al singleplayer en este otoño”, fueron las palabras del periodista en su podcast.

Cabe mencionar que el periodista reiteró que esta información sólo se la compartió una de sus fuentes. Así pues, por el momento no puede garantizar que en verdad lo anterior vaya a suceder.

Con lo anterior en mente, te recomendamos que tomes esta información con un grano de sal. Lo mejor es esperar a que Xbox Game Studios o 343 Industries hagan un comentario al respecto. Te informaremos cuando sepamos más al respecto.

343 Industries está desarrollando Halo Infinite como una plataforma

Ahora bien, hay que tener en cuenta que pensar en que el multijugador de Halo Infinite tarde más en llegar no resulta para nada descabellado. Después de todo, 343 Industries ya declaró que está construyendo Halo Infinite como una plataforma sobre la cual construirá el futuro de la serie.

En una plática con IGN, Chris Lee, jefe de 343 Industries, señaló que Halo Infinite será el último lanzamiento de la franquicia que debute de manera independiente por un buen rato. Lo anterior ya que quieren que Halo Infinite vaya creciendo con el paso del tiempo

“Queremos que [Halo] Infinite crezca con el tiempo en vez de optar por los títulos numerados y tener toda esta segmentación que teníamos antes. Se trata de crear Halo Infinite como el inicio de los siguientes 10 años para Halo y luego construir eso conforme avanzamos con nuestros fans y comunidad”, expresó Lee.

Con las declaraciones de Lee resulta lógico pensar que el multijugador llegará más adelante par a seguir construyendo la plataforma Halo Infinite. Ya veremos qué es lo que sucede.

Y a ti, ¿qué te pareció este reporte? ¿Crees que el multijugador de Halo Infinite tardará más en llegar? Cuéntanos en los comentarios.

Halo Infinite llegará a finales de 2020 a Xbox Series X, Xbox One y PC. Puedes saber más sobre el próximo shooter de 343 Industries si haces clic aquí.