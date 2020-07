343 Industries sugiere que no habrá Halo Infinite 2 o Halo 7

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros

Dentro de unos pocos meses podremos ver en acción al Jefe Maestro, gracias a la nueva entrega de la franquicia insignia de Xbox Game Studios, Halo Infinite. Este juego está elevando mucho las expectativas de los fans y algunos incluso ya están pensando en el futuro de la franquicia a tal grado que se preguntan si la próxima iteración de la serie continuará con el universo del mundo con Halo Infinite 2 o Halo 7. Pues bien, todo parece indicar que 343 Industries no se irá por ninguna de estas opciones.

En una entrevista con IGN, el jefe del estudio 343 Industries, Chris Lee, reveló que Halo Infinite será el último lanzamiento independiente de la franquicia en el futuro cercano y que la numeración de las nuevas entregas de la serie será un poco diferente, pues quieren dejar atrás el lanzamiento tradicional que puede llegar a segmentar la franquicia.

De acuerdo con el creativo, Halo Infinite será el comienzo su plataforma para el futuro. “Queremos que [Halo] Infinite crezca con el tiempo en vez de optar por los títulos numerados y tener toda esta segmentación que teníamos antes. Se trata de crear Halo Infinite como el inicio de los siguientes 10 años para Halo y luego construir eso conforme avanzamos con nuestros fans y comunidad”, expresó Lee.

Por si te lo perdiste: checa el nuevo trailer de avance y el gameplay de Halo Infinite que se presentó en Xbox Games Showcase.

Entonces, ¿cómo evolucionará Halo?

Las declaraciones de Lee pueden parecer algo ambiguas, pero no quieren decir que Halo cambiará de formato para ser ahora un juego con modelo de servicio. Lo que quizá quiere decir Lee es que, al igual que la filosofía de Xbox con las generaciones de consolas, no quieren segmentar a los jugadores, pero no cierra la posibilidad de lanzar nuevos títulos de la serie, sino que también quiere dejar claro que la evolución será con el tiempo y con la interacción de los fans.

Tal vez, en el futuro, 343 industries no tomará mucho en cuenta la numeración tradicional, sino que empleará subtítulos como en Infinite. Asimismo, tal como lo indica el nombre, es probable que las siguientes aventuras del Jefe Maestro estén ligadas a la narrativa de Halo Infinite.

¿Qué opinas de las declaraciones de Lee? ¿Estás interesado en la nueva etapa de Halo? ¿Qué es lo que más te emociona de Halo Infinite? Cuéntanos en los comentarios.

En la presentación del 23 de julio de Xbox se confirmó que en Halo Inifinite el Jefe Maestro contará con un gancho retráctil como parte de su arsenal. Asimismo, debes saber que el título contará con trazado de rayos, pero no de lanzamiento.

Halo Infinite debutará a finales de 2020 en Xbox One, Xbox Series X y PC. Puedes encontrar más sobre él si visitas su ficha.

Sigue informado con nosotros, en LEVEL UP.

Fuente