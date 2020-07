Xbox Series X: así son las tarjetas que te darán 1 TB más de almacenamiento

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros

Sabemos que una de tus preocupaciones principales de la nueva generación es el espacio que ocuparán los juegos en las consolas. Actualmente, hay títulos que superan los 100 GB, así que 1 TB para los nuevos sistemas puede parecer poco.

Por fortuna, Microsoft pensó en varias alternativas para expandir el almacenamiento de Xbox Series X. La consola llegará con un SSD personalizado de 1 TB, pero además podremos conectarle discos duros externos.

Por si fuera poco, existe una posibilidad más: las tarjetas de expansión de almacenamiento licenciadas a cargo de Seagate. Recientemente se revelaron detalles sobre este atractivo producto, que te brindará todo el espacio y la velocidad necesaria para disfrutar tus juegos.

Lo que sabemos sobre las tarjetas de almacenamiento para Xbox Series X

Por si no lo recuerdas, las tarjetas de expansión de almacenamiento se colocará en la parte trasera de Xbox Series X de una manera muy sencilla, pues habrá un puerto especial para ellas.

De acuerdo con los detalles oficiales del producto, se ofrecerán tarjetas de expansión de 1 TB, así que podrás duplicar el espacio original de tu consola. Se tratan de tarjetas con memoria PCIe Gen4x2 NVMe personalizada. El producto se lanzará con una garantía de 3 años.

Toma en cuenta que las tarjetas licenciadas son una opción más atractiva que un disco duro mecánico, pues Seagate promete que su producto cuenta con velocidades máximas que reproducen la experiencia del SSD interno de la consola.

Por ahora no hay detalles de su fecha de lanzamiento, pero su sitio indica que estarán listas para finales de 2020, así que seguramente las veremos en el mercado una vez que la consola esté disponible.

Desafortunadamente, no hay información sobre su precio ni variantes con otras capacidades de almacenamiento. Anteriormente, algunas fuentes señalaron que las tarjetas no serán baratas, pero por ahora no hay nada confirmado. Abajo te dejo unas imágenes:

“Cuando se conecta esta tarjeta de almacenamiento a cualquier consola Xbox Series X, se obtiene toda la velocidad y potencia con las que Xbox ha soñado, sin ningún compromiso (…) Cada juego que se juega desde la tarjeta de expansión de almacenamiento para Xbox Series X se juega a niveles máximos”, dice la descripción del producto.

El lanzamiento de Xbox Series X está planeado para finales de este año. Busca todas las noticias sobre la nueva consola de Microsoft en este enlace.

