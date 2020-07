La nueva versión de Anthem contará con una atractiva facción de piratas

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros

Tras un desastroso lanzamiento y una mala recepción, BioWare decidió trabajar para renovar por completo Anthem. Así que escuchará a la comunidad e integrará novedades atractivas para que el título sea más orgánico y divertido.

Muchos esperaban ver el llamado Anthem 2.0 este año; sin embargo, sabemos que el proceso para mejorar el juego será largo, así que probablemente no sepamos mucho sobre él. A pesar de esto, Christian Dailey, director de BioWare Austin, compartió con la comunidad algunas novedades que llegarán a Anthem.

Para ser más exactos, el creativo reveló arte conceptual. Lo interesante es que las imágenes revelan una nueva facción conformada por piratas que se integrará al título.

Así lucirá la nueva facción de piratas de Anthem

Dailey no solo compartió imágenes de la próxima facción del juego, pues también confirmó que se llamará Pirates of the Blood Wind. Además, nos dio el primer vistazo de lo que parece ser su guarida.

El creativo afirmó que en BioWare preparan varias novedades para Anthem, entre ellas varias facciones adicionales. Al momento de escribir esto, no se sabe qué papel jugarán los Pirates of the Blood Wind en el mundo del juego.

Sin embargo, Dailey confirmó que en el futuro compartirán más detalles sobre las facciones, su historia y la importancia que tendrán en el lore. Por ahora no hay detalles sobre la fecha de lanzamiento de la nueva versión de Anthem.

Como puedes ver abajo, una imagen muestra el diseño de un personaje y en el resto vemos posibles nuevas locaciones. Se trata de arte conceptual, así que todo podría lucir diferente una vez que sea aprobado para el juego.

It is going well. Hopefully we can spotlight some of the focus areas soon - player autonomy, proper progression (loot/javelin), endgame...and Pirates.... What topics would you like to see? https://t.co/0EK3KzNat1 pic.twitter.com/mbywBumPW0 — Christian Dailey (@ChristianDailey) July 8, 2020

Lots of good discussion around our Pirate friends and new factions. We want to share more on factions and the part they play in the future. One common question though is "where do the Pirates live?" Here of course .... Happy Friday all. pic.twitter.com/dhfFvNXGdy — Christian Dailey (@ChristianDailey) July 17, 2020

Is this less blurry? pic.twitter.com/LEecuLJrYV — Christian Dailey (@ChristianDailey) July 24, 2020

BioWare decidió dejar de lanzar nuevo contenido para el juego desde hace meses. Como te comentamos, el proceso de renovación será largo y el estudio no ha revelado ni una pista sobre el futuro del proyecto y su debut.

“Hay trabajo fundamental por hacer para entregar todo el potencial de la experiencia y que eso va a requerir una reinvención substancial más allá de una actualización o experiencia. Durante los próximos meses estaremos concentrados a un rediseño a largo plazo de la experiencia”, comentó anteriormente el estudio.

Anthem debutó a principios del año pasado en PlayStation 4, Xbox One y PC. En este enlace encontrarás todas las noticias relacionadas con el juego.

