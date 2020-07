Resident Evil Village: aseguran que pronto veremos un nuevo trailer del juego

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros

El trailer de revelación de Resident Evil Village dejó más preguntas que respuestas. Así que los fans esperan con ansias a que Capcom libere más detalles de la octava entrega de la franquicia de horror.

Si bien ya conocemos detalles interesantes sobre el juego, muchos desean ver gameplay para darle un vistazo a las mecánicas, el mundo y las criaturas que nos amenazarán en esta nueva aventura. De acuerdo con un reconocido insider, falta poco para que Capcom nos muestre más de Resident Evil Village.

Dusk Golem se ha ganado la credibilidad de los fans, pues en el pasado filtró detalles clave del nuevo juego que posteriormente se confirmaron. Por este motivo, los fans esperan un nuevo trailer en cuestión de semanas.

Compra Resident Evil 3 en Amazon y Green Man Gaming:

Dusk Golem reveló hace poco más información sobre el futuro de Resident Evil Village. De acuerdo con el insider, habrá un nuevo avance del juego pronto. Para ser más exactos, esto ocurriría el próximo mes.

El insider anota que Capcom prepara un nuevo trailer para agosto y, que durante el mismo mes, la compañía revelará otras cosas relacionadas con la octava entrega. La información parece precisa, pues la página oficial del juego también da pistas sobre un avance en agosto.

La gran incógnita por resolver es qué día se liberará la información de Resident Evil Village. Dusk Golem no da más detalles al respecto, por lo que no sabemos si el anuncio será parte de algún evento o no.

I feel like this shouldn't be very surprising as Capcom already has said there'd be more RE8 stuff in August, but yes there will be a new RE8 trailer next month, along with some other things. https://t.co/0P1z513Hez