Una especie de MMO de Pokémon para Game Boy Advance estuvo en desarrollo

Por años, los fanáticos de Pokémon han pedido a gritos que The Pokémon Company les entregue un MMO basado en la popular franquicia de captura de monstruos. Lo anterior no ha sucedido, pero parece que no es por falta de interés, puesto que se encontró información que parece indicar que una especie de MMO de Pokémon estuvo en desarrollo a principios de milenio.

Como parte del Gigaleak, filtración masiva de diferentes proyectos de Nintendo, se descubrieron archivos que sugieren que un MMO de Pokémon estuvo en desarrollo por ahí del 2004. El proyecto fue idea de iQue, una compañía china fundada por Nintendo, la cual trabajó en un prototipo para proponerle el concepto a Nintendo.

Los archivos indican que la idea de iQue era desarrollar un proyecto para Game Boy Advance en el que la consola se conectara a la computadora para acceder a Internet. Una vez que el juego estuviera en línea los jugadores podrían encontrar diferentes criaturas; un clima dinámico basado en la región desde donde te conectas y batallas en línea.

Un elemento interesante es que, al estar conectado a la computadora, el juego iba a tener modos en los que Pokémon renderizados en 3D iban a aparecer en la pantalla de la computadora. En estas secciones, el Game Boy Advance hubiera sido utilizado como un control.

Eso no es todo, puesto que también iba a ofrecer la posibilidad de almacenar los Pokémon en un servidor. Además, habría diferentes eventos con los que tendrías la posibilidad de ofrecer recompensas diferentes.

El MMO de Pokémon también funcionaría offline

Ahora bien, es importante señalar que el proyecto de iQue también iba a funcionar desconectado de Internet. Esto para que sus usuarios lo pudieran disfrutan sin tener la necesidad de estar pegados a la computadora.

La experiencia offline de este juego iba a estar basada en Fire Red y Leaf Green, presentando 36 criaturas diferentes y un mapa similar a Kanto. Dicho esto, varias de las características estarían limitadas, puesto que la idea era que la comunidad se conectara a Internet.

