¡Luigi es real! 24 años después se confirma el mito de Super Mario 64

Nintendo es una compañía que pone especial atención en la seguridad de sus procesos de desarrollo y del código que da cuenta de ello y que al final hace funcionar un juego. Es sabido que los trabajadores de la empresa japonesa tiene prohibido hablar sobre lo que sucede en el interior del proceso creativo, incluso años después de haber participado en él. De ahí que una reciente e impresionante filtración haya tomado por sorpresa al mundo pues ha confirmado lo que hasta hoy se conocían como mitos.

Luigi es real y existe en Super Mario 64

En días recientes, hackers tuvieron acceso de alguna forma a los servidores de Nintendo y sustrajeron código de algunos juegos pasados de la compañía e incluso de proyectos o detalles que nunca llegaron a concretarse. De inicio, la primera sorpresa llegó al confirmarse que Luigi sí existe en el código de Super Mario 64, pero ya no pudo ser personaje seleccionable en la versión que salió al mercado. Si eres fan de Super Mario Bros., sabrás que desde hace 24 años, algunos entusiastas han insistido en que Luigi estaba en Super Mario 64, incluso se creó todo un mito alrededor de esto pues una estatua tenía inscrita una frase apenas visible que se interpretó como "L is real 2401", e incluso la misma frase apareció en The Legend of Zelda: Ocarina of Time.

A partir de ahí, nacieron muchas teorías sobre lo que había pasado con Luigi en Super Mario 64 y lo que había qué hacer para poder jugar con él. Pues bien, 24 años después y gracias a esta filtración, se confirmó que Luigi sí está en el código de Super Mario 64 y en cuanto se tuvo acceso a los datos, algunos fans procedieron a reconstruir al personaje, de forma que consta que sí existe en el juego, pero por alguna razón se le quitó la oportunidad de ser coprotagonista. Asimismo, y de forma curiosa, la comunidad hizo notar que la filtración y reconstrucción de Luigi tienen lugar 24 años y 1 mes después del debut de Super Mario 64, o sea que "L is real 2401".

Por otra parte, la gran filtración de código de juegos de Nintendo ganó legitimidad cuando la revelación del código de Star Fox llamó la atención de Dylan Cuthbert, su programador, quien se dijo sorprendido por lo que habían hecho los hackers, pues era material que no veía desde hace más de 2 décadas.

Wtf - I haven’t seen this tool I made for StarFox 2 for almost 30 years, I wrote it in early c++ to teach myself the language more than anything else. Where the hell have hackers got all this obscure data from????!! https://t.co/9kN9UoQPMS — Dylan🗑️🗑️🗑️Scrappers is OUT! (@dylancuthbert) July 24, 2020

Nintendo habría trabajado en un remake de Zelda II

The Legend of Zelda tampoco estuvo exento del Gigaleak, con revelaciones sobre elementos que quedaron fuera de la versión final de The Legend of Zelda: Ocarina of Time. Sin embargo, algo que llamó la atención fue el hallazgo de diseños de Link que no corresponden con una entrega conocida, por lo que se han tomado como prueba de que Nintendo trabajó en un remake de Zelda II: The Adventure of Link para el Satella View.

So here he is. It is now largely assumed that this particular Link sheet comes from a scrapped BS Zelda 2 remake. (for Satellaview) There's some interesting details here, like the blood or rust on the sword. Fascinating stuff. https://t.co/xPnEiLPI5v pic.twitter.com/FBlvt8TF4A — Brian (@Protodude) July 25, 2020

De la misma forma, los entusiasta encontraron código que al ser reconstruido muestra un diseño poligonal que ha sido considerado como Link y que ayuda a dar cuenta de los inicios de la experimentación de Nintendo con el chip Super FX para crear un Zelda en 3D en 1994.

Dated from July 1994, this is possibly the first, or one of the first 3D model Nintendo ever made of Link, as an experiment on the Super FX chip. (colors were manually added). pic.twitter.com/0tV6DGaUjH — Starxxon (@vl_tone) July 25, 2020

Finalmente, aunque Nintendo no se ha expresado al respecto, miembros de la comunidad de hackers han señalado que ls filtración es legítima pues el volumen de información es enorme y además es funcional en hardware como para que alguien se tomara la molestia de crear código falso desde cero.

Dada la cantidad de información que se filtró, se seguirán revelando cosas con el paso de los días.

Sigue con nosotros, en LEVEL UP.