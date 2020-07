¡Cuphead podría estar en camino a PlayStation 4!

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros

Tal parece que los anuncios sorpresa cada vez son más raros en la industria pues aunque las compañías protejan de forma adecuada su información, la necesidad de poner en marcha los procesos de publicación en tiendas o plataformas en línea termina por revelar las cosas antes de tiempo. Quizá esta podría ser la situación de Cuphead que estaría en camino a PlayStation 4.

Si bien la aventura de Cuphead y StudioMDHR inició en Xbox One, el éxito fue tal que se hizo difícil mantenerlo como exclusiva, por lo que el paso del tiempo vio su lanzamiento en Switch y PC. Dicho esto, se ha pensado que en algún momento el juego podría dar el paso hacia PS4 pero hasta ahora no se ha revelado nada, sin embargo, hace unos momentos el hype se fue a las nubes pues el título pues el run-and-gun con su estilo encantador de arte apareció en la tienda de PlayStation.

Hace unos minutos, la personalidad de Twitter, Wario64, reveló que Cuphead apareció de forma sorpresiva en algunas tiendas de PlayStation Store pero al tratar de ingresar en la ficha del juego no se inicia el proceso de carga.Obviamente, la noticia ha encendido la expectativa de los usuarios de la consola de Sony, quienes por fin podrían ver este título en sus consolas.

Cuphead may be coming to PS4, it's appearing on international PSN stores right now but game listing doesn't load yet pic.twitter.com/ME7oRLkSEM