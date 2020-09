¿Cuándo iniciarán las pruebas de Halo 4 en PC? 343i responde

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros

Halo 3: ODST ya está disponible en Halo: The Master Chief Collection para PC y 343 Industries trabaja para llevar Halo 4 a dicha plataforma.

En días recientes, el estudio aseguró que la versión para PC de la cuarta entrega va por buen camino, así que pronto sabremos más sobre el proyecto. Sin embargo, no hemos tenido noticias sobre sus pruebas públicas que se realizarán previo al estreno oficial.

Afortunadamente esto cambió hoy, pues 343 Industries por fin habló sobre la Beta de Halo 4 para PC. Si bien faltan algunas semanas para que inicien las pruebas, es un buen momento para que te prepares si quieres participar, pues solo los miembros del Halo Insider Program podrán hacerlo.

Suscríbete a Xbox Game Pass por $10 MXN― DISPONIBLE AQUÍ

Por medio de Halo Waypoint, 343 Industries reveló los primeros detalles sobre las pruebas públicas de Halo 4 para PC. Antes de que te emociones, debes saber que todavía faltan semanas para que inicien y no hay una fecha exacta confirmada.

A pesar de esto, la compañía declaró que las pruebas se realizarán a finales de octubre, según su actual hoja de ruta. Los desarrolladores advirtieron que la fecha final está sujeta a cambio. Si todo sale como está planeado, la Beta iniciará en aproximadamente 1 mes.

La compañía invitó a los jugadores a mantenerse pendientes, pues la próxima semana compartirá más detalles sobre el futuro de Halo: The Master Chief Collection. Además, recomendó a los fans inscribirse al Halo Insider Program, pues solo así podrán participar en las pruebas de Halo 4.

We're back with another Community Update! This time around we discuss Halo 3: ODST's launch, recent @HCS news, Halo 5's upcoming birthday, epic @HaloGear - and more.



Don't miss a beat: https://t.co/UkQuKujkSj pic.twitter.com/0HAx6yxFHV