Fall Guys: hay un nuevo skin en el juego y puedes conseguirlo gratis

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros

Fall Guys se convirtió en un éxito instantáneo, ya que tan pronto apareció en PlayStation 4 y PC el número de descargas ascendió como la espuma. Aunque se trata de un título en el que se compite por diversión y no tiene tabla de posiciones, la verdad es que desafortunadamente hay personas que hacen trampa y arruinan la diversión de los demás usuarios. Mediatonic, sin embargo, ha atendido el problema y hoy anunció que dará un regalo a manera de disculpa por la presencia de tramposos.

Desde el lanzamiento de Fall Guys, Mediatonic ha tenido que lidiar con los jugadores tramposos, pues dondequiera que haya multijugador es muy probable que haya usuarios que se valen de trampas para ganar las partidas, lo que arruina la experiencia para los demás, desafortunadamente. Mediatonic sabe que este problema ha ocasionado frustración a los jugadores justos, por lo que hoy ofreció un increíble skin de forma gratuita para los jugadores.

Por si te lo perdiste: ya sabemos que hay en el interior de los Fall Guys, y es aterrador.

A partir de hoy, 25 de septiembre, los jugadores de Fall Guys podrán recibir el atuendo Twinklycorn, que está inspirado en un unicornio y tiene un tutú, que en conjunto da una apariencia increíble a los personajes. De acuerdo con la desarrolladora, enviaron este skin a los jugadores para agradecerles por todo el tiempo que han estado con ella mientras lidiaba con los tramposos.

Aunque el problema de los tramposos ocurre en PC, los jugadores de consola también pueden reclamar este nuevo atuendo para los frijolitos de caramelo. Para reclamarlo y usarlo sin costo, sólo es necesario ir a la sección de skins del juego y ahí estará Twinklycorn esperándote.

🚨 EVERYONE CHECK YOUR FALL GUYS 🚨



You've all been blessed with...



🦄 T W I N K L Y C O R N 🦄



As compensation for sticking with us while we yeeted those who cheated pic.twitter.com/5eyneHpMGM