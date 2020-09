Reportan otro caso de cultura laboral tóxica en Ubisoft e involucra a Michel Ancel

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros

Esta semana, Michel Ancel, creador de Rayman y director de Beyond Good & Evil 2, anunció su retiro de la industria de los videojuegos para dedicarse de lleno a la vida salvaje, otra de sus pasiones. Lamentablemente, parece que hubo más detrás de esta decisión, puesto que en realidad fue acusado de un estilo de liderazgo tóxico en Beyond Good & Evil 2, hecho que ya está siendo investigado.

Según un reportaje del periódico francés Libéeration, Michel Ancel, quien trabajó por más de 30 años en Ubisoft, está en medio de una investigación interna de Ubisoft tras quejas de un estilo de liderazgo tóxico durante el desarrollo de Beyond Good & Evil 2. Esta información fue confirmada por Ancel en una entrevista y por Ubisoft en un comunicado que envió a Kotaku.

“Yves Guillemot [director general de Ubisoft] se comprometió en julio que cualquier acusación será investigada y que nadie está fuera de este proceso y eso incluye a Michel Ancel. Como Michel confirmó al periodista de Libéeration, él se encuentra bajo investigación. La investigación sigue en camino y no tenemos nada más que anunciar al respecto ya que respetamos la confidencialidad de esta investigación”, explicó.

¿Qué dice el reportaje?

En el reportaje publicado en Libéeration se menciona que Beyond Good & Evil 2 ha estado en un infierno de desarrollo por 7 años. Parte de esta experiencia no sólo ha afectado al proyecto, sino también a los creativos que están trabajando en él.

Lo que pasa es que diferentes miembros de Ubisoft relatan que se volvió muy difícil trabajar con Ancel, al grado de que más líderes se tuvieron que unir al equipo para que disminuir la cantidad de personas que trabajan con él. También se han reportado empleados que han sufrido de depresión y otros problemas después de trabajar con Ancel y los constantes cambios al proyecto.

“Es capaz de explicarte que eres un genio, que tu idea es asombrosa, después hacerte pedazos en una reunión, diciendo que no eres nada más que eres basura, que tu trabajo no es nada y no te hablará por un mes”, explicó una fuente.

Fuera de eso, trabajar con Ancel en Beyond Good & Evil 2 no resultó nada sencillo. Lo que sucede es que miembros del equipo aseguran que el proyecto cambió de enfoque en varias ocasiones y que se tuvieron que volver a hacer varias partes.

¿Qué dice Michel Ancel al respecto?

Como mencionamos anteriormente, Ancel confirmó que está bajo investigación por estas acusaciones. Dicho lo anterior, el creativo también señala que desconocía que la gente se sintiera así.

En una entrevista con Libéeration, Ancel señaló que para él se trata de dificultades generales asociadas con la creación de proyectos de enorme presupuesto.

“El sufrimiento es de ambos lados. Sí, es difícil y hay personas que están tristes. Si quieres puedes trabajar en los términos. Para mí, la tristeza tal vez sea más profundo. Por supuesto, cuando alguien sufre burnout, es terrible. Claro cuando alguien detiene un proyecto después de muchos años es parte de la vida que desaparece. No le quito valor a eso, pero tienes que considerar el contexto de dicha creación, su ambición y complejidad”, explicó.

Y tú, ¿qué opinas sobre esta situación? Cuéntanos en los comentarios.

Sigue este enlace para ver más noticias relacionadas con Ubisoft.