Pista indica que The Medium no será exclusivo de Xbox Series S | X en consolas

Uno de los juegos que están animando a muchos jugadores a comprar el Xbox Series S | X en su lanzamiento es The Medium, un título que se anunció como exclusiva de las consolas de siguiente generación de Microsoft, aparte de PC. Si pensabas que no podrías disfrutar de él por no contar con estas consolas, al parecer hay buenas noticias, pues el juego podría llegar a más plataformas.

Esto podría ocurrir de acuerdo con información oficial, ya que en la página del juego en la Microsoft Store se ve que en las plataformas compatibles está el símbolo de Xbox One, aparte del de Xbox Series S | X y PC.

Bloober Team había asegurado que sería exclusiva de Xbox Series S | X en consolas porque aprovecharía el poder de estos sistemas para generar los 2 mundos de The Medium sin tiempos de carga, dando a entender que sería un impedimento llevarlo a Xbox One.

Es importante decir que en todos los sitios oficiales en los que se promociona The Medium aparece que llegará únicamente a Xbox Series S | X y PC, como en la página oficial de Xbox, y en los videos promocionales oficiales más recientes del juego, por lo que bien podría tratarse de un error, pero hay que señalar que la versión de Xbox One aparece en la tienda en línea de Microsoft en diversas regiones.

Imagen: Microsoft Store

The Medium costará menos que los juegos de actual generación

Lo que quizá sea mejor para los interesados en este título es que costará $49.99 USD, que se traducirá en $878 MXN en consolas y PC (vía Microsoft Store), mientras que la versión de Steam al momento de redactar la nota se puede apartar a cambio de $409.49 MXN (el precio real, $454.99 MXN, tiene un descuento de 10%). Asimismo, los que preordenen en esta plataforma pueden descargar la pista The Maw, compuesta por Akira Yamaoka.

La banda sonora del juego será de composición dual, pues trabajarán en ella Arkadiusz Reikowski y Akira Yamaoka. El primer compositor es miembro de Bloober Team, que ha participado en la creación de la banda sonora de juegos de horror como Blair Witch, Layers of Fear y Observer. Yamaoka es un creativo mejor reconocido por su trabajo en la franquicia Silent Hill. Te dejamos con la pista a continuación.

Finalmente, te informamos que, con motivo del Tokyo Game Show 2020, Bloober Team compartió un nuevo adelanto del juego en el que se deja ver un nuevo vistazo a los 2 mundos de The Medium. En el video se ve a Marianne, la protagonista, hablando con Sadness, una niña que sólo vive en el mundo de los espíritus y que habita el abandonado Hotel Niwa.

¿Cómo recibes esta información? ¿Crees que The Medium llegará a Xbox One? ¿Estás interesado en este título de horror? Cuéntanos en los comentarios.

¿Qué es The Medium?

The Medium es un juego de terror psicológico que alterna entre 2 realidades el mundo de los humanos y el plano de los espíritus. Esta dualidad de mundos tendrá una conexión importante en el gameplay, pues la interacción en ambos planos será necesaria para resolver intrincados acertijos y progresar en la historia.

The Medium debutará en algún punto de la temporada de fiestas de finales de este año y hasta el momento, de forma oficial sólo está confirmado para Xbox Series S | X y PC. Puedes encontrar más noticias relacionadas con él si visitas su ficha.

