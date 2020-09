Critican a EA por promoción de loot boxes de FIFA 21 en Reino Unido

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros

Reino Unido es una de las regiones que ha mostrado mayor interés por la revisión y probable regulación de los sistemas de cajas de botín y microtransacciones presentes en algunos videojuegos. Aunque todavía falta camino por recorrer, sobre todo para darle una justa dimensión a la situación evitando caer en los extremos, lo cierto es que mientras algo no esté prohibido está permitido y recientemente la comunidad se lanzó contra Electronic Arts por la manera en que está promocioando FIFA Ultimate Team 21.

De acuerdo con un reporte de Video Games Chronicle, una decisión en torno a la campaña promocional de FIFA 21, juego que debuta el próximo 9 de octubre, molestó a la comunidad de jugadores en Reino Unido. ¿El problema? La publicación de material promocional de FIFA Ultimate Team en la revista oficial de la tienda de juguetes Smyths Toys, la cual por razones obvias está pensada para un público menor de edad. El material en cuestión muestra un breve instructivo para integrarse a la experiencia de FIFA Ultimate Team 21 en 4 simples pasos, el problema es que el segundo invita a usar puntos FIFA para adquirir paquetes de cartas, apartado que ha sido motivo de polémica en la época reciente del componente en línea.

