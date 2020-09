¿El multijugador de The Last of Us: Part II está cerca? Fans piensan que sí

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros

Más allá de la polémica que rodeo la fase final previa a su lanzamiento y los días posteriores al mismo, The Last of Us: Part II sigue generando expectativa, en específico por lo que sucederá con su modo multijugador, el cual tuvo que verse retrasado en pro de lograr la conclusión del desarrollo de la campaña. Aunque no se ha dicho nada sobre lo que ofrecerá este componente, una reciente publicación de Neil Druckmann llamó la atención de los fans.

A través de una publicación en su cuenta oficial de Twitter, Neil Druckmann, director de The Last of Us: Part II, agradeció a los fans que manifestaron su pasión por la franquicia como parte de las celebraciones por The Last of Us Day, pero también aprovechó la ocasión para mencionar algo que ha sido considerado como un guiño al esperado modo multijugador de la entrega más reciente. En ese sentido, el creativo escribió: "oh...y respecto a esta otra cosa...sean pacientes. Valdrá la pena".

Thank you to all the wonderful fans for an incredible #TheLastofUsDay ! Your positivity and love is incredibly inspiring. Oh... and about that other thing... be patient. It’ll be worth it. ❤️ — Dr. Uckmann (@Neil_Druckmann) September 27, 2020

Hasta el momento, no se sabe cómo será la propuesta multijugador de The Last of Us: Part II ni su fecha de lanzamiento. Sin embargo, hace meses Naughty Dog señaló que el equipo de desarrollo sigue siendo fan de la propuesta de Facciones que manejó la primera entrega, por lo que es probable que veamos algo similar.

The Last of Us: Part II está disponible en PS4 y en este enlace encontrarás toda la información relacionada, así como nuestra reseña escrita.

