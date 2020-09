Mañana conoceremos más del futuro de Pokémon Sword & Shield

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros

El desarrollo de Pokémon Sword y Pokémon Shield todavía no concluye, pues The Pokémon Company, Game Freak y Nintendo trabajan en una expansión más para los títulos. The Isle of Armor ya está disponible, pero todavía está pendiente el lanzamiento de The Crown Tundra, que promete más contenido para ambas entregas.

Si estás impaciente por conocer todo lo relacionado con el futuro de los juegos, te alegrará saber que habrá un evento muy pronto. Pokémon Company confirmó que prepara una presentación de Pokémon Sword & Shield para mañana.

¿Cuándo y a qué hora será el evento de Pokémon Sword & Shield?

Por medio de sus redes sociales, Pokémon Company confirmó que hará una presentación mañana, 29 de septiembre. Por ahora no hay detalles de su contenido ni duración, pero se esperan noticias sobre The Crown Tundra.

La expansión tiene una ventana de lanzamiento para el otoño de este año, así que probablemente se muestre un avance con algunas de sus novedades y se confirme por fin su fecha de lanzamiento.

Si no te quieres perder los anuncios, toma en cuenta que el evento iniciará a las 8:00 AM, hora de la Ciudad de México. Podrás conocer todas las sorpresas que preparan las compañías desde el canal de YouTube de la franquicia.

Como es costumbre, aquí te tendremos las noticias con todos los detalles por si no puedes seguir el evento en vivo. No se espera información sobre otros juegos de la franquicia.

