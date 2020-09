Among Us: fanático está diseñando juego de mesa del popular juego de impostores

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros

Among Us es el juego del momento que ha divertido a millones de jugadores en las últimas semanas. Muchos se han vuelto enormes fanáticos del juego y han querido transformar la experiencia. Un ejemplo lo tenemos en un jugador que está haciendo un juego de mesa de Among Us.

En reddit, el usuario conocido como jiacovetto compartió una imagen en la que muestra el progreso de su juego de mesa de Among Us. Como verás, lo que hizo fue crear un tablero de uno de los escenarios más populares de Among Us e implementó mecánicas para transformarlo en un juego de mesa.

Pero, ¿cómo se juega? Según explicó los jugadores completarán tareas al sacar cartas que determinan si su intento fue exitoso o no. Cabe mencionar que también pueden sacar cartas con las que serán asesinados al Impostor. Después de eso tendrán que votar para intentar sacar al responsable del crimen.

Puedes ver su tablero a continuación:

¿Qué te pareció? ¿Imaginabas que alguien haría algo así? Cuéntanos en los comentarios.

Among Us está disponible para PC, iOS y Android. Puedes saber más sobre este popular juego de impostores si haces clic aquí.

