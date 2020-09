Ninja piensa que Fortnite se volvió aburrido

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros

El éxito de Fortnite: Battle Royale no va a ser para siempre y en algún momento el juego de Epic Games terminará por no cumplir con las expectativas construidas a su alrededor. Los cambios que ha sufrido el título en sus recientes temporadas han sido objeto de elogios y críticas por parte de distintos sectores, pero hasta el momento se mantiene como uno de los más exitosos. Sin embargo, no se puede negar que parte importante del ascenso de Fortnite fueron los streamers, capaces de llamar la atención de millones de jugadores y recientemente Tyler "Ninja" Blevins habló sobre su ausencia.

Ninja, el exitoso streamer que formó su popularidad en torno al Battle Royale de Epic Games, regresó a Fortnite recientemente después de un periodo de ausencia en el que se apartó del título, probó las mieles de la exclusividad en el extinto Mixer y de nueva cuenta regresó a Twitch. Pues bien, con motivo de este retorno, Ninja habló sobre la razón por la que se alejó de Fortnite y sus palabras fueron fuertes en torno a la época reciente del Battle Royale: "estoy empezando a jugar Fortnite nuevamente. No he jugado en meses. Honestamente, el juego ya no me divirtió. Se hizo viejo y súper aburrido. Quiero decir, honestamente, no tengo nada bueno que decir sobre Fortnite respecto a sus últimas 2 temporadas".

Pese a que Fortnite ha dividido opiniones recientemente, sigue siendo una experiencia que llama el interés de distintos sectores, como la reciente colaboración que celebraron con Marvel y el evento de Rocket League que celebra el inicio de su etapa free-to-play.

Fortnite: Battle Royale está disponible en PS4, Xbox One, Switch y PC. En este enlace encontrarás toda la información relacionada, como los primeros planes que hay en torno a su celebración de aniversario.