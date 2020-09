Genshin Impact modificó su controversial sistema antitrampas en PC

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros

Genshin Impact debutó ayer y llamó la atención de un gran número de jugadores en PlayStation 4, PC y dispositivos móviles. El título fue bien recibido por la comunidad, pero no se salvó de la polémica. ¿La razón? Su sistema antitrampas en PC.

Los jugadores de computadoras se dieron cuenta de que el estudio chino miHoYo lanzó el juego con un agresivo sistema de seguridad que pedía acceso a nivel de kernel. Además, su funcionamiento seguía activo incluso después de cerrar el título o desinstalarlo.

Como imaginas, esta situación preocupó a los jugadores, pues temían que el sistema de seguridad fuera demasiado intrusivo o que incluso robará información de sus equipos. Por fortuna, la desarrolladora escuchó a la comunidad y se comprometió a hacer algunos cambios al respecto.

El estudio decidió hacer algunos ajustes en el sistema antitrampas de Genshin Impact en PC para que los jugadores disfruten la experiencia sin preocupación alguna. De esta forma, el sistema dejará de ejecutarse una vez que los jugadores cierren el título o lo desinstalen.

Los desarrolladores se disculparon con los jugadores por generarles dudas sobre su seguridad y la protección de sus datos. Inicialmente se explicó que el sistema seguía funcionando para evitar el uso de ciertos plugins o complementos que arruinaran la experiencia de juego.

Sin embargo, ante el creciente número de críticas, la desarrolladora decidió hacer los ajustes. En un comunicado, se aclaró que el sistema no recolectó ni guardó ningún tipo de información de los equipos.

“Haremos todo lo posible para evitar que estos problemas vuelvan a ocurrir en el futuro, y seguiremos optimizando nuestro flujo de trabajo para ofrecer una experiencia de juego de la más alta calidad posible a todos nuestros viajeros", comentó el estudio.

