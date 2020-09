Descubren detalle aterrador en Call of Duty: Warzone

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros

Estamos a unos días de inicoiar octubre y sabemos que eso significa que muchas celebraciones de Hallpween están en camino a nuestros juegos favoritos. En el caso de los fans de Call of Duty, el hype está al máximo pues su componente Warzone, que prácticamente ya se volvió una experiencia en sí fuera de lo que ofrece el juego base, pronto podría recibir a los tradicionales zombies y al parecer también habrá uno que otro detalles aterrador.

Los festejos de Halloween y la posible llegada del modo Zombies a Call of Duty: Warzone parecen estar tomando forma pues recientemente un usuario descubrió un aterrador detalle que llamó la atención de la comunidad. Luego de la reciente actualización de Call of Duty: Warzone, el jugador y usuario de Twitter @MrTheRevertz compartió la situación que vivió mientras jugaba en la madrugada pues al moverse en el mapa escuchó las risas de unos niños. Obviamente, el detalle lo sorprendió y lo asustó, sobre todo porque tenía audífonos, y tras revisar en los alrededores del mapa no encontró nada.

This is kind of creepy... a childs laugh can be heard at this campsite near stadium. Literally gave me chills as im sitting here in the dark at 3am with my astros cranked up..

Was about to throw some hands. #Warzone #Season6 pic.twitter.com/Hkw0HUBaym