La Temporada 6 de Call of Duty: Warzone comenzará pronto e incluirá todo esto

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros

Días atrás Activision compartió un adelanto de lo que incluirá la Temporada 6 de Call of Duty: Modern Warfare y Call of Duty: Warzone. Ya estamos a pocas horas de que la nueva temporada dé inicio y hoy Activision compartió los detalles del contenido del Pase de Batalla, y más contenido que se añadirá a lo largo de las siguientes semanas.

Como Activision había dejado ver hace algunos días, la nueva temporada incluirá el esperado sistema subterráneo, mejor conocido como “Metro” en el juego, por medio del cual los jugadores podrán viajar rápidamente a diversas locaciones de Verdansk, en Call of Duty: Warzone. Asimismo, en estos lugares habrá mucho peligro y puntos de aparición de botín.

Dentro de las novedades de esta temporada estará Haunting of Verdansk, un evento temático de Halloween, del que todavía no conocemos más allá de que ofrecerá modos de juego limitados, recompensas, etc., y que se llevará a cabo del 20 de ocubre al 3 de noviembre. El modo Armored Royale también llegará a Call of Duty: Warzone y habrá rotación de armas en el mapa.

Por si te lo perdiste: Call of Duty: Warzone podría estar en camino a móviles.

Imagen: Activision

El Pase de Temporada fue renovado

Otra adición importante es la de Nikolai y Farah, los 2 nuevos operadores que reconocerás por la campaña de Call of Duty: Modern Warfare (2019). Estos personajes llegarán como parte del Pase de Batalla, que fue renovado. En esta ocasión, los jugadores podrán desbloquear mucho contenido al jugar y desbloquear los 20 rangos del Pase de Batalla, que son gratuitos, como pistas War Track, o armas como el rifle SP-R208 (nivel 15) y el rifle de asalto AS-VAL (nivel 31).

Si decides comprar este Pase de Batalla podrás tener acceso a los 100 niveles restantes y conseguir 1300 puntos COD, relojes, ornamentos, estampas, doble puntos de experiencia y más, aparte de los 2 operadores, por supuesto, así como skins para operadores y vehículos y al completar todo el Pase de Batalla, podrás recibir el emblema especial.

Este contenido llegará con el Pase de Batalla

Call of Duty: Modern Warfare también recibirá mucho contenido nuevo

Activision también confirmó que en el apartado multijugador de Call of Duty: Modern Warfare estarán disponibles 4 nuevos mapas gratuitos más Station (Gunfight), Broadcast (6v6), Mialstor Tank Factory (6v6 y 10v10) y Verdansk Riverside (Ground War). Asimismo, habrá nuevos modos, pruebas y desafíos.

La Temporada 6 de Call of Duty arrancará en unas horas, al punto de medianoche de hoy, 28 de octubre (hora de la Ciudad de México), por lo que podrás disfrutarla a primeras horas del 29 de septiembre. Si quieres jugarla pocas horas después de su estreno, te invitamos descargar la actualización en la medianoche, pues Activision advirtió que en PlayStation 4 pesará 19.3 GB, en Xbox One 22.66 GB y en PC 25.5 GB (sólo jugadores de Warzone) y 55 GB (jugadores de Warzone y Modern Warfare). Los usuarios de ambos títulos en consola tendrán que descargar 13.6 GB adicionales para tener acceso a Survival y Special Ops.

Te dejamos con el trailer a continuación.

¿Qué te pareció todo este contenido? Cuéntanos en los comentarios.

Si eres fan de las entregas de Call of Duty, entonces te interesará que en la siguiente, Call of Duty: Black Ops Cold War tendrá un modo de zombies y muy pronto sabremos más de él. Algo interesante en torno a Warzone es que hubo rumores que revelaban que Activision pudo haber sufrido un ataque de hackers, pero la compañía negó la información. Puedes encontrar más noticias relacionadas con Call of Duty si checas esta página.

Mantente informado con nosotros, en LEVEL UP.

Fuente