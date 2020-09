Super Smash Bros. Ultimate: ¡mañana revelarán a un nuevo peleador DLC!

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros

Nintendo ha tenido varias presentaciones durante las últimas semanas; sin embargo, no hemos tenido noticias relacionadas con Super Smash Bros. Ultimate. La comunidad del título está ansiosa por conocer al próximo peleador adicional, pues su identidad permanece como todo un misterio.

Te tenemos una excelente noticia si eres fan del título, pues Nintendo acaba de confirmar que muy pronto sabremos más al respecto. La compañía prepara una presentación donde Masahiro Sakurai, director del juego, por fin revelará al nuevo personaje.

Por medio de sus redes sociales, Nintendo confirmó que revelará al nuevo peleador de Super Smash Bros. Ultimate en cuestión de horas, pues la presentación se llevará a cabo mañana. Sakurai dará a conocer los primeros detalles del peleador en un video de 3 minutos.

Posteriormente, el creativo nos hablará con mayor profundidad sobre el nuevo peleador. Si no te quieres perder los detalles, toma en cuenta que la revelación será mañana a las 9:00 PM, hora de la Ciudad de México.

Se espera un trailer para revelar la identidad del peleador DLC y posiblemente Sakurai dé más información tanto de sus habilidades como de más contenido extra que llegará junto con el personaje. Podrás seguir el evento en YouTube.

