Video musical de Pokémon sorprende a los fans y se vuelve tendencia

Hace 1 día, The Pokémon Company llevó a cabo una transmisión en la que compartió interesantes novedades de la franquicia. Si bien las sorpresas de los juegos fueron muy bien recibidas por los fans, algo que llamó incluso más la atención es el video musical con el que la compañía decidió cerrar la presentación, ya que sorprendió y dejó ampliamente satisfechos a los fans, que lo hicieron tendencia.

El video musical está acompañado por la canción GOTCHA!, de la banda japonesa de rock Bump of Chicken, compuesto por 4 integrantes que iniciaron su carrera indie en 1994, casi al mismo tiempo en que comenzó Pokémon.

Si eres ajeno a la franquicia, seguramente no encontrarás nada especial en el video, más allá de una genial animación, pero si eres un fan que ha crecido con Pokémon es altamente recomendable, pues el corto musical tiene una alta atención al detalle y hasta un poco de fanservice.

Por si te lo perdiste: Pikachu también apareció en un cómico video musical con Pikotaro.

El video musical encantó a los fans y se volvió tendencia

Lo primero que llama la atención es que la letra evoca positivas emociones, pero te invitamos a ver primero el video o leer la letra, no las 2 cosas al mismo tiempo, pues perderás los increíbles detalles que el estudio de animación Bones se esmeró en incluir. Te decimos esto porque cada cuadro está cargado con referencias a la serie y sus distintas generaciones.

El video musical presenta la historia de dos chicos y su relación entrañable con Pikachu e Eevee y como terminan por conocerse. Sin embargo, en poco más de 3 minutos hay una gran cantidad de escenas animadas que muestran a los diferentes tipos de Pokémon, los entrenadores, los profesores, los protagonistas y más elementos icónicos de cada generación, como las megaevoluciones y las formas gigamax, así como increíbles animaciones de batallas entre leyendas de la serie.

El video fue muy bien recibido y dejó a los usuarios pidiendo más animaciones como la del video, incluso algunos desean que The Pokémon Company haga un anime con estilo similar al que se presentó. Algo interesante es que se desactivó la opción de dejar me gusta en el video oficial, quizá anticipando una respuesta no favorable, pero resultó lo contrario, pues a 1 día de su estreno ya cuenta con casi 4 millones de reproducciones.

Since Yutaka Nakamura (中村豊) greatness on Pokemon MV is too fast for us mortals, here is slowed down version to appreciate all the details he added in his scene. pic.twitter.com/LwV1Zkb04r — Raeed (@paeses) September 29, 2020

I am wrecked by the Pokemon Bump of Chicken MV.

I had to go through it shot by shot so I didn't miss anything... 1/5 pic.twitter.com/qDwT1X4ZOG — Moonie🌙 (@mooncleric) September 29, 2020

Esto es simplemente hermoso. No lo voy a negar pero me encanta Pokémon Sol y Luna es hasta el momento mi juego/anime favorito de la franquicia. 👉👈#Pokémon pic.twitter.com/SAZdR54mSQ — Nαtα🌹 (@HimikoNanami) September 30, 2020

I still can’t get over how CUTTEEE Pikachu and Eevee looked in the Pokémon MV. pic.twitter.com/1exbl84DFa — ʙʟᴍ ✊🏾 | 💕✧゚ Christine 💕✧゚ (@corsolanite_) September 29, 2020

No te contamos más y mejor te dejamos con el video.

¿Qué te pareció el video? ¿Te gustaría que hubiera una serie de Pokémon con una animación como la del video?

En la presentación de Pokémon se revelaron muchos detalles importantes relacionados con la próxima expansión de Pokémon Sword & Shield, The Crown Tundra. Unos de los más importantes son que ya tiene fecha de lanzamiento y que traerá de regreso a los Pokémon legendarios de generaciones previas. Puedes encontrar más noticias de Pokémon si visitas esta página.

