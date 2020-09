DiRT 5 no te dejará llevar tu progreso de PS4 a PlayStation 5

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros

El tema de los datos de guardado intergeneracionales en PlayStation sigue siendo un dolor de cabeza. Ahora se confirmó que otro juego no te permitirá llevar tu progreso de PlayStation 4 a PlayStation 5. Se trata de DiRT 5.

Por medio de una publicación en Twitter, Codemasters anunció que no será posible llevar el progreso de tu carrera en DiRT 5 de PlayStation 4 a PlayStation 5. Lo único que podrás trasladar entre generaciones serán las creaciones del modo Playgrounds.

Esto quiere decir que, si empiezas a jugar DiRT 5 en PlayStation 4 y después decides jugar la versión para PlayStation 5, entonces tendrás que reiniciar tu carrera.

Cabe mencionar que Codemasters señaló que si esta situación llega a cambiar en el futuro lo informarán. Estaremos al pendiente y te diremos cuando sepamos más al respecto.

