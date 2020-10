RUMOR: aplicación de Apple TV llegará a Xbox

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros

Aunque Apple y Microsoft han tenido sus desacuerdos recientemente tras el lanzamiento de Project xCloud y los cambios que requiere implementar en App Store para poder funcionar, negocios son negocios y tal parece que la compañía de Cupertino podría tener presencia directa en Xbox gracias a una aplicación encargada de llevar el servicio Apple TV a la plataforma de Microsoft.

De acuerdo con un reporte de Windows Central, algunos usuarios de Xbox hicieron público que forman parte de un periodo de prueba de la aplicación Apple TV en consolas, la cual supondría la llegada del contenido original y de terceros que distribuye la compañía a través de la pieza de hardware del mismo nombre. Aunque no hay información oficial, los detalles revelados por los usuarios señalan que la aplicación ya está adaptada al uso con el control de Xbox One y funciona tal como lo hacen en aquellas Smart TV que cuentan con la app.

OhSnap! #AppleTV is coming to #Xbox!!! Now I’m not as upset about them removing the second HDMI port cuz that’s all I used it for. But now we get 4k! #XboxInsiders

😩🙌🏾🍏📺+❎😎#KeepItWavy 🌊🏄🏾‍♂️ pic.twitter.com/hx32MhUwWp