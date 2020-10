Twitter se cayó y fans creen que fue por culpa de la revelación de Steve en Smash Bros.

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros

Temprano hoy, 1 de octubre, Nintendo llevó a cabo una nueva transmisión enfocada en el nuevo personaje de Super Smash Bros. Ultimate. Este tipo de presentaciones suele generar mucho interés en los fans, pues siempre existe la especulación en torno al personaje invitado a la franquicia. La revelación de este día no fue la excepción, sino que dio tanto de qué hablar que los fans creen que fue lo que ocasionó que Twitter dejara de funcionar.

Por si no te enteraste, hoy se reveló formalmente que Steve y sus amigos de Minecraft llegarán a Super Smash Bros. Ultimate luego de tantas peticiones de los fans. Minecraft es una de las franquicias de videojuegos más populares, por lo que la reacción fue muy abrumadora.

Super Smash Bros. Ultimate rápidamente se volvió tendencia tras la presentación, algo que se esperaba, pero lo curioso es que casi al mismo tiempo de la revelación, Twitter dejó de funcionar brevemente, lo que ha hecho pensar que ambos acontecimientos están relacionados.

No se sabe por qué Twitter colapsó

Nintendo llevó a cabo una transmisión en vivo a través de su cuenta de Twitter en punto de las 9:00 AM (hora de la Ciudad de México) y en un video de 3 minutos presentó a Steve y sus amigos como los nuevos peleadores de Super Smash Bros. Ultimate y justo 5 minutos después, Twitter se cayó, de acuerdo con Downdetector.

A pesar de que los 2 eventos parecen estar relacionados, no está confirmada la causalidad. IGN se puso en contacto con Twitter para cuestionar sobre lo que originó el problema con la plataforma. Desafortunadamente, la compañía sólo confirmó que, en efecto, hubo una falla, pero no ofreció detalles sobre la causa.

Lo anterior, sin embargo, no ha evitado que los usuarios piensen que la revelación de Steve fue lo responsable de la caída de Twitter. Tras la presentación, incluso el mismo Masahiro Sakurai, creador de Super Smash Bros., preguntó si acaso Twitter había caído.

もしかして、Twitter落ちましたね……? — 桜井 政博 / Masahiro Sakurai (@Sora_Sakurai) October 1, 2020

Sakurai: Minecraft Steve in Smash!



Twitter Servers: pic.twitter.com/TNQMDsPriT — TRAFON (@RiseFallNick) October 1, 2020

lmaooooo genuine question did Minecraft Steve for Smash just BREAK TWITTER — Jen Simpkins (@itsJenSim) October 1, 2020

Twitter has survived numerous election campaigns, election days, election result, natural disasters, and a pandemic.

Sakurai announces Minecraft Steve in Smash and this app just frame 1 exploded. — Itano Circus (@TheItanoCircus) October 1, 2020

that awkward moment when the Minecraft Smash Bros. announcement broke Twitter servers all around the world LOL pic.twitter.com/CVEPyhpHs5 — ☆オードリーAudrey☆ (@aitaikimochi) October 1, 2020

¿Qué opinas de estos acontecimientos? ¿Crees que la revelación de Steve ocasionó que Twitter dejara de funcionar? Cuéntanos en los comentarios.

Aún no se sabe cuando llegará Steve a Super Smash Bros. Ultimate, pero dentro de pocos días habrá una transmisión en la que Sakurai dará a conocer los detalles de gameplay y se espera que revele más información sobre su lanzamiento.

Super Smash Bros. Ultimate está disponible en exclusiva para Nintendo Switch. Puedes encontrar más sobre él si visitas su ficha o si consultas nuestra reseña escrita.

