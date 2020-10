El DLC de Minecraft obligó a retrabajar todos los escenarios de Smash Bros.

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros

Sin duda alguna, la noticia del día en términos de videojuegos fue la de la revelación de Steve en Super Smash Bros. Ultimate. Luego de tantas peticiones de los fans, el icónico personaje de Microsoft llegará por fin al juego de peleas. Aunque el personaje ya está confirmado, el arribo bien pudo no ocurrir, pues Sakurai reveló los obstáculos que representó en el desarrollo.

Justo después de la presentación de Steve, Sakurai apareció para hablar más sobre la colaboración con Minecraft. De acuerdo con el desarrollador, era algo que creía que jamás ocurriría.

Sakurai explica que el proceso de selección de personajes no es algo que decida él o su equipo, sino que la mayoría de las ocasiones es Nintendo el que se acerca al creativo para proponerle un personaje. Sin embargo, como ya había confirmado en una entrevista previa, es el que tiene la última palabra sobre añadirlo o no, dependiendo de si pueden adaptar al peleador a Super Smash Bros. Ultimate y hacerle justicia. Sakurai recordó que algún día, un miembro de Nintendo le preguntó si sería posible llevar a Minecraft al título de peleas.

El proceso, tal como refiere Sakurai sería complicado ya que Minecraft tiene un estilo muy diferente y complicado de adaptar en un juego de peleas y efectivamente lo fue. Todo lo relacionado a Steve era sencillo de trabajar: las gráficas, el plan, el movimiento e incluso el sonido, pues el personaje no necesitaba líneas de diálogo, lo excepcionalmente difícil fue el trabajo de programación para que cobrara vida.

Algo de lo más desafiante fue retrabajar todos los niveles (hasta el momento hay 110 seleccionables, sin contar el inspirado en Minecraft ni las variaciones de cada uno), lo que quiere decir que fue una labor titánica. Esto fue necesario con el fin de que en ellos pudieran colocarse los bloques, que serán un importante elemento de gameplay. Asimismo, se tuvo que tomar en cuenta los biomas.

“Creo que piensan que todo esto pasa por magia o algo (...) La hechicería necesaria para hacerlo funcionar esto en este juego es ¡imposible! Así que se lo hice saber claramente. Le dije: ‘Sí, puedo hacerlo’”, recuerda Sakurai.

Afortunadamente, todo se resolvió a favor del equipo de desarrollo y la llegada de Steve al juego está confirmada. Sin embargo, es importante mencionar que, de acuerdo con Daniel Kaplan, antiguo director de producción de Minecraft, las pláticas comenzaron “por lo menos 5 años” atrás, lo que significa que quizá se planeó como DLC para Super Smash Bros. for 3DS & for Wii U.

Steve (y sus variantes, como Alex, Creeper y Enderman) se venderán como el Challenger Pack 7 a cambio de $5.99 USD, aunque también formará parte del Fighters Pass Vol. 2 que se vende a cambio de $29.99 USD y que incluye aparte a Min Min y a 4 peleadores que no han sido revelados.

