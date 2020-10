Descarga gratis Layers of Fear y otro título de terror con Prime Gaming

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros

Octubre ya está aquí y trae consigo un velo de melancolía en conjunción con el cambio de estación. Como cada mes, Amazon ofrece títulos sin costo adicional para todos sus suscriptores de Prime Gaming y en esta ocasión aprovechó lo cerca que está Halloween para compartir juegos de terror para que los usuarios pasen octubre jugando experiencias tenebrosas.

En total Amazon, ofrecerá 5 juegos nuevos como promoción mensual, que terminará el próximo 2 de noviembre. El que más destaca sin duda alguna es Layers of Fear, el título en primera persona de Bloober Team que pone al jugador en los zapatos de un pintor al borde de la locura y que podrá descubrir qué lo ha hecho llegar a ese estado al mismo tiempo que explora una mansión que esconde tenebrosos misterios.

Otro título de terror que ofrecerá Prime Gaming es Silver Chains, el cual llevará al jugador a un caserón abandonado. Sin embargo, al explorarlo descubrirás que no está tan abandonado como aparentaba. Este título también está enfocado en la exploración y la narrativa en primera persona.

Prime Gaming ofrecerá también juegos que no son de suspenso

Si no eres muy afín a los juegos de terror, pero quieres probar un título que no se aleje de la temática de Halloween, entonces podría interesarte Dead Age, un rogue-lite RPG por turnos de zombies en el que tendrás que encontrar una manera de sobrevivir. Hordas de zombies atacarán tu campamento, por lo que será necesario defenderlo con ayuda de supervivientes que encuentres en el camino. El título tiene mecánicas de fabricación de objetos y de toma de decisiones que tienen repercusión en la historia.

Si prefieres juegos que no tengan temática de Halloween, no te preocupes, que Prime Gaming te tiene cubierto, pues también ofrecerá los juegos Jay and Silent Bob: Mall Brawl y Surf World Series. El primero es un juego indie beat ‘em up con estilo retro en el que la misión será acabar con enemigos en escenarios con desplazamiento horizontal. En el segundo, como su nombre lo indica, tomarás el control de surfistas cuya misión será hacer diversos trucos mientras abordan grandes olas.

Más juegos te esperan en octubre en Prime Gaming

Aunado a lo anterior, debes saber que durante gran parte de octubre será posible descargar juegos adicionales. En total son 4: Q.U.B.E. 2, Rocket Arena, Bridge Constructor y SEUM: Speedrunners from Hell. Estos títulos dejarán el servicio antes de que termine octubre (el 9, 10, 16 y 23 de octubre, respectivamente), por lo que te invitamos a reclamarlos cuanto antes.

Si quieres conseguir alguno de estos títulos o todos, es necesario que vayas a la página oficial de Prime Gaming y que cuentes con una suscripción activa al servicio. En caso de cumplir con los requisitos, entonces podrás reclamar los títulos, que se encuentran hasta en la parte de abajo del sitio. Como en otras ocasiones, también podrás reclamar varios bonus para otros juegos.

Por si te lo perdiste: puedes descargar también más de 20 títulos de SNK sin costo adicional en Prime Gaming.

¿Qué te pareció la selección de juegos que puedes reclamar al ser miembro de Prime Gaming? Cuéntanos en los comentarios.

Te recordamos que Bloober Team se encuentra trabajando en un nuevo proyecto, The Medium, que también será de terror y que será exclusiva de Xbox en consolas y también llegará a PC a finales de este año.

Puedes encontrar más noticias relacionadas con las ofertas de Prime Gaming si visitas esta página.

Mantente informado con nosotros, en LEVEL UP.

Fuente