Fortnite se prepara para festejar Halloween con este contenido

Octubre ya inició y muchos están entusiasmados por la llegada del Halloween. Epic Games no se perderá la oportunidad para festejar la fecha con toda la comunidad de Fortnite. De hecho, la compañía ya reveló parte de sus planes y liberó un poco de contenido temático.

Los jugadores ya pueden conseguir algunos skins especiales para Halloween en la tienda del Battle Royale. Además, la compañía invitó a todos a un concurso para crear un espeluznante mapa en el modo Creativo.

Epic Games no ha revelado todas las sorpresas que prepara para Halloween, pero seguramente pronto sabremos más al respecto. Mientras tanto, puedes conocer el nuevo contenido y las bases del concurso.

Epic Games presentó nuevos skins de Halloween a través de sus redes sociales. La compañía presentó primero el Straw Stuffed Set, que hará lucir a tu personaje como un terrorífico espantapájaros. El skin está disponible en 2 variantes.

Por otro lado, se reveló el City Center Set, un conjunto que incluye un atuendo, una mochila y un pico. El set tiene un diseño y un color que hace referencia a las calabazas de Halloween. Como parte del nuevo aniversario del título, Epic Games preguntó a los fans por sus skins favoritos.

La compañía hizo una publicación donde vemos algunos de los atuendos temáticos de Halloween, por lo que podría ser una pista de su próximo regreso al Battle Royale. Abajo te dejo las imágenes para que veas los nuevos skins.

