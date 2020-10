Pokémon GO: Niantic cumple años y lo celebrará con un evento en el juego

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros

La segunda mitad del año ha sido muy especial para Pokémon GO, pues no sólo festejó su 4.º aniversario en julio con un fantástico evento virtual del cual pudieron formar parte todos los jugadores del mundo, sino que ha añadido mucho contenido nuevo, como las megaevoluciones. Octubre es un mes muy especial para la compañía detrás del juego, Niantic, ya que es el mes en el que cumple años y dentro de unas horas llevará a cabo un evento en Pokémon GO para conmemorar el aniversario con los fans.

Niantic Labs nació como una pequeña empresa interna con el cobijo de Google en 2010. Sin embargo, en octubre de 2015 la desarrolladora fundada por John Hanke se volvió una entidad independiente bajo el nombre Niantic. Como ves, este mes la compañía cumple 5 años este mes y anunció que lo festejará con los jugadores de Pokémon GO, su juego más exitoso, con bonus limitados.

La desarrolladora anunció que hoy, 4 de octubre, llevará a cabo un evento muy especial para conmemorar su aniversario, que estará disponible a partir de las 11:00 AM y terminará a las 5:00 PM (hora de tu localidad).

Habrá muchos bonus especiales en Pokémon GO

En este evento, la compañía liberará un evento de investigación limitada, que recompensará a los jugadores con una incubadora, un huevo suerte, una TM de ataque rápido, una TM de ataque cargado, un trozo estrella y más.

Aunado a lo anterior, durante estas 6 horas de celebración la duración de los huevos suerte y los trozo estrella se duplicará, la distancia para eclosionar huevos se reducirá a la mitad y las capturas y eclosiones otorgarán el doble de puntos de experiencia. Asimismo, durante el evento aparecerán más globos del Team GO Rocket en el cielo, por lo que podrás combatir con reclutas y líderes con más frecuencia y conseguir igualmente Pokémon oscuros.

Pero eso no es todo, puesto que ya está disponible una promoción para arrancar con el festejo, con la cual los jugadores podrán adquirir 30 Ultra Balls a cambio de sólo 1 Pokémoneda. Debes tomar en cuenta que esta oferta es limitada a 1 unidad y sólo estará vigente hasta el 5 de octubre.

“¡Celebra el 5.º aniversario de Niantic con nosotros! Ya sea que hayas jugado los juegos de Niantic desde el inicio o hayas empezado con Pokémon GO, ¡hay mucho para disfrutar durante el evento de cumpleaños de Niantic!”, invita la compañía.

¿Te unirás a la celebración de Niantic? ¿Cuánto tiempo has jugado los títulos de la compañía? Cuéntanos en los comentarios.

En octubre habrá mucho que hacer en Pokémon GO. Ya está disponible el evento de la Semana de la Moda y dentro de muy poco arribará al título una nueva criatura de la región de Unova (Teselia). El Día de la Comunidad de este mes ya tiene fecha y el protagonista será el Pokémon Lagartija.

