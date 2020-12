Fortnite: parece que podrás usar a Kratos de God of War en el Battle Royale

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros

Fortnite: Battle Royale se ha convertido en un crossover con personajes de franquicias tan importantes como Star Wars y Avengers. Parece que próximamente este juego nos dará a otro invitado inesperado, puesto que información apunta a que Kratos de God of War se unirá al Battle Royale de Epic Games.

Lo que pasa es que recientemente comenzó a circular un rumor que apuntaba que un skin de Kratos llegaría a Fortnite: Battle Royale. Lo anterior ya que algunos usuarios aseguran que en la interfaz del PlayStation 4 les apareció publicidad que mostraba a Kratos en Fortnite: Battle Royale.

Puedes ver la supuesta skin a continuación:

Si ya jugaste la Temporada 5 del Capítulo 2 de Fortnite: Battle Royale sabes que tendrá a personajes de diferentes franquicias. Además, se descubrió que el Pase de Batalla tendrá contenido que aún no se ha revelado. Ambas cosas despertaron las teorías de que este rumor podría ser verdad.

Un teaser oficial de Fortnite parece confirmar a Kratos

Lo interesante no termina ahí. Poco después de que comenzó a circular la supuesta skin de Kratos de Fortnite: Battle Royale, PlayStation compartió un misterioso video en sus cuentas oficiales.

Se trata de un teaser que nos deja escuchar un audio que hace referencia a los invitados de la Temporada 5 del Battle Royale. Ahí se menciona que uno de ellos será un sujeto que está lleno de furia y que ha matado dioses. Una descripción que queda muy bien con Kratos.

“Informe de realidad 32. Nota mental: no investigar a los objetivos antes de llevarlos a la isla porque si no puede que descubra un par de cosas que no quiero saber, como, no sé…por ejemplo, que el siguiente tipo de la lista ya ha acabado con varios dioses con sus propias manos en un arranque de ira desenfrenada”, señala el audio del teaser.

Puedes ver el teaser a continuación:

Estaremos pendientes y te informaremos si se confirma la llegada de Kratos a Fortnite: Battle Royale.

Y a ti, ¿qué te pareció esta noticia? ¿Te gustaría obtener el skin de Kratos? Cuéntanos en los comentarios.

Fortnite: Battle Royale está disponible para PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One y Nintendo Switch. Puedes saber más sobre el evento si haces clic aquí.