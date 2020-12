Servidores de Fortnite tuvieron problemas en el estreno de su nueva temporada

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros

Update: Epic Games anunció que los problemas de inicio de sesión de Fortnite ya fueron solucionaron.

Nota original

Hoy se estrenó una nueva temporada de Fortnite: Battle Royale. Se trata de algo que debió de ser motivo de celebración para toda la comunidad del juego de Epic Games. Lamentablemente no fue del todo así y es que sus servidores presentaron problemas.

La cuenta de soporte oficial de Fortnite explicó que, desde hace varios minutos, hay errores en el sistema de inicio de sesión de Fortnite: Battle Royale. Esto quiere decir que hay jugadores que no tienen la oportunidad de entrar al juego a disfrutar la Temporada 5 del Capítulo 2 por culpa de errores de inicio de sesión.

We're currently investigating login errors. We'll provide an update when these are resolved. pic.twitter.com/0rrwyzFG0Y