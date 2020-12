The King of Fighters XV revela a sus primeros peleadores en un teaser

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros

El género de peleas tiene a uno de sus principales exponentes en la franquicia The King of Fighters. Fue en diciembre de 2018 que SNK reveló que todo estaba listo para el futuro de la saga, así que anunció The King of Fighters XV, la más reciente entrega ya en desarrollo.

Durante los últimos meses no habíamos tenido nada de información sobre el proyecto, lo que generó algunas dudas entre la comunidad. Por fortuna, el juego sigue en pie y SNK reveló hoy el primer teaser trailer del título.

El video es breve y se basa en arte conceptual; sin embargo, confirma a los primeros 3 personajes del roster para la nueva entrega. Además, nos permite ver el logo rediseñado de The King of Fighters XV y confirma la fecha para su presentación oficial.

The King of Fighters XV revela a sus primeros personajes en un trailer

Yasuyuki Oda, productor y Eisuke Ogura, director creativo de la saga, compartieron con los jugadores el primer avance de The King of Fighters XV. En él se muestra arte conceptual de 3 peleadores que estarán disponibles desde el inicio en el roster.

Tal como imaginas, se tratan de viejos conocidos de la saga. El primero de ellos es Shun'ei, quien regresa de la entrega anterior para ahora ser el protagonista de The King of Fighters XV. SNK renovó su aspecto y planea nuevos movimientos para el personaje.

Por otro lado, Kyo no podía faltar en el nuevo juego, así que también se confirmó su regreso. Por último, se reveló a Benimaru, quien vuelve con un look diferente sin perder del todo su estilo clásico. De acuerdo con el estudio, The King of Fighters XV será el título más ambicioso de la saga y contará con algunos cambios respecto a la formación de equipos.

El trailer parece también confirmar a Leona y K´, quienes aparecen de forma muy breve en el teaser. No te contamos más y te dejamos abajo el video:

The King of Fighters XV se presentará muy pronto con un gameplay

SNK ya prepara la revelación oficial de la nueva entrega, así que pronto veremos gameplay de The King of Fighters XV. Antes de que te emociones, toma en cuenta que esto no sucederá este año, pues la presentación está programada para 2021.

Por fortuna, podremos ver toda la acción del juego a principios de año, concretamente el 7 de enero. Lo más seguro es que veamos un trailer de introducción y gameplay con algunos de los personajes ya confirmados.

Por supuesto, aquí te tendremos toda la cobertura al respecto. King of Fighters XV está en desarrollo para plataformas no confirmadas.