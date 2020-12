¿Será? Sugieren que Dead Island 2 sigue en desarrollo

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros

Dead Island 2 ha tenido un desarrollo con problemas y llevamos esperándolo casi toda una generación de consolas. Si bien muchos creen que el producto está cancelado, Deep Silver insinúa lo contrario.

Recientemente, Deep Silver hizo una publicación en Twitter en la que recordó que Saints Row: Gat Out of Hell se puede conseguir gratis con Games With Gold de Xbox. Aquí un fan se acercó al estudio para preguntar sobre Dead Island 2.

Al inicio el estudio no respondió. Esto provocó que otro usuario de acercara y le dijera al curioso jugador que era mejor que dejará de esperar este juego. Fue eso lo que despertó la atención de Deep Silver, quien contestó con un mensaje corto: " ¡Nosotros no estaríamos tan seguros de eso!".

We wouldn't be so sure about that! 😉

Ante esto el jugador les dijo que no les cree y le pidió al estudio que deje de dar falsas esperanzas. Al final, la compañía aseguró que tarde o temprano habrá noticias de Dead Island 2.

"Todavía no estamos listos para hablar sobre el más reciente Dead Island, pero cuando lo estemos, ¡lo verás aquí!", finalizó.

We're not quite ready to talk about the latest Dead Island just yet, but when we do, you'll see it here!