State of Decay 2 recibe mejoras para Xbox Series X|S y nuevo contenido

Es cuestión de tiempo para que la mayoría de los juegos de Xbox One reciban mejoras en Xbox Series X y Xbox Series S. Undead Labs no se quedó fuera de esta tendencia, pues trabajó en varias optimizaciones para State of Decay 2.

El estudio no se conformó con mejorar el desempeño general del título en ambas consolas, pues también trabajó en nuevo contenido, así que los jugadores tendrán varias razones para regresar a State of Decay 2.

Undead Labs detalló las mejoras para las consolas de nueva generación y confirmó que ya están disponibles. El estudio liberó un trailer del juego para mostrar cómo corre en Xbox Series X.

State of Decay 2 recibió estas mejoras en Xbox Series X|S y más contenido

La desarrolla aseguró que optimizó el juego para aprovechar las capacidades de Xbox Series X y Xbox Series S. Gracias a esto, el título cuenta con tiempos de carga mucho más rápidos, más detalles en sus sombras y un mundo que luce mejor que nunca.

Por otro lado, el juego puede correr hasta a 60 fps en ambos sistemas. Los dueños de Xbox Series X también pueden disfrutar sus partidas con una resolución de hasta 4K. En cuanto al nuevo contenido, Undead Labs añadió una nueva dificultad.

Los jugadores más experimentados se pondrán a prueba con la dificultad letal, donde los enemigos son más poderosos y provocan más daño. Para complicar todavía un poco más las cosas, ahora los recursos serán escasos, por lo que cada acción debe planearse con detenimiento.

“Los corazones de la plaga crecen como malas hierbas, y destruir uno ya no garantiza tu seguridad de las hordas en las cercanías. Además de todo eso, los zombis monstruos especiales mutaron por sus variantes de plagas sangrientas amplificadas”, detalló la compañía.

La dificultad llegó con desafíos extra para conseguir 100 puntos adicionales. Por si fuera poco, se lanzó el Stay Frosty, paquete que agrega objetos temáticos de invierno que se pueden conseguir jugando. Abajo te dejo un trailer del título en Xbox Series X:

Los jugadores tendrán acceso al contenido de Stay Frosty de forma gratuita; sin embargo, el paquete y su contenido estarán disponibles únicamente por tiempo limitado. Undead Labs invitó a los jugadores a probar la secuela en sus nuevas consolas y les agradeció por el apoyo.

Puedes jugar State of Decay 2 en Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One y PC: Busca todas las noticias relacionadas con el título en este enlace.