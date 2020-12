Parque de Mazatlán tiene un homenaje a Sonic hecho de material reciclable

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros

México es un país en el que suelen suceder cosas que nunca hubiéramos imaginado. Algunas de ellas son tristes, pero muchas otras realmente divertidas. En esta ocasión hablaremos sobre un caso que entra en la segunda categoría y es que hay un pequeño homenaje a Sonic the Hedgehog en un parque de Mazatlán, Sinaloa.

Como notó el ilustrador Lolo Aburto, el alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres, presumió en redes sociales un nuevo parque en su ciudad. El gran logro de este lugar es ser una zona bien cuidada, sin basura y con elementos de material reciclable.

“Entre llantas viejas y tambos de aceite le damos vida a un nuevo parque en Mazatlán. Reciclar es cuidar el medio ambiente ahora solo falta que los ciudadanos nos ayuden a cuidar de estos espacios. ¿Apoco no quedo bonito?”, fueron las palabras con las que el alcalde presumió el parque.

Hasta ahí nada fuera de lo común que llamara la atención de los gamers. No obstante, al ver en las fotografías se puede ver que hay una especie de homenaje a Sonic the Hedgehog hecho de material reciclable. Algo que nunca esperamos escuchar en nuestra vida.

¿A qué nos referimos? En primera muchos de los elementos del parque están pintados de rojo y azul, colores característicos de la mascota de SEGA. ¿Te parece poco? Bueno, debes saber que en una parte del parque está la palabra Sonic escrita con piedras. También hay una montaña de llantas cuya cima está decorada con una foto del erizo azul.

