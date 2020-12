RUMOR: proyecto de The Initiative será un universo con distintos juegos

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros

Parte de la estrategia de Xbox para esta nueva generación está enfocada en una alineación fuerte de títulos first-party y para tal fin, Microsoft formó Xbox Game Studios, el cual concentrar la cartera de equipos creativos que están trabajando en nuevos juegos para el entorno de gaming de la marca. De entre ellos, el proyecto de The Initiative es uno de los que más llama la atención aunque no se sabe nada, salvo que el equipo está formado por creativos que formaron parte de grandes producciones de años recientes. Esto ha dado cabida a una ola de rumores, y el más reciente refiere la propuesta que estaría formándose en este Dream Team.

De acuerdo con un reporte de Wccftech, un insider que participó en el podcast de XboxEra, reveló información que da cuenta del proyecto de The Initiative, del cual se ha rumorado que podría tener lugar en un universo creado a partir de Perfect Dark y del que se sabe que ha sido definido como el primer juego AAAA. En ese sentido, el insider señaló que, más que un juego, se trataría de un universo realmente que uniría distintos juegos relacionados, por lo que, a manera de ejemplo, lo comparó con la franquicia Black Mirror: "todos esos episodios de Black Mirror están vinculados entre sí, tienen lugar dentro de un mismo universo. Cuando hablo del juego de The Initiative, no estoy diciendo que sea exactamente como Black Mirror, pero tiene ese aspecto. Son solo cosas que estamos escuchando. Sé que un formato episódico forma parte de esto".

Posteriormente, el insider señaló que esta decisión, desde su perspectiva, podría no ser tan bien recibida por los fans de Xbox, en especial porque la expectativa es que The Initiative esté trabajando en un título single player con narrativa y con una producción de muy alta calidad.

Hasta el momento, repetimos, no se sabe de qué trata el juego de The Initiative, por lo que esta información debe ser tomada con reserva.

Sigue con nosotros, en LEVEL UP.



Fuente