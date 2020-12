Persona 5 Scramble sí llegará a América; lo confirmó un trailer que ya fue eliminado

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros

Tenemos muy buenas noticias para los fanáticos de Personas 5 y entusiastas de los musou. Resulta que un trailer que ya fue eliminado confirmó que Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers tendrá un lanzamiento para Occidente.

Lo que pasa es que hace unas horas se descubrió que en YouTube se escondía un video de Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers. Se trata de un trailer que presenta el juego y confirma que llegará el próximo año localizado a nuestra región.

Persona 5 Royal Phantom Thieves Edition (PS4) — disponible en Amazon

De acuerdo con el avance, Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers estará disponible a partir del 23 de febrero. Este lanzamiento se podrá conseguir en PlayStation 4, Nintendo Switch y PC (vía Steam).

Es importante señalar que el video que confirmaba el lanzamiento de Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers en Occidente ya fue eliminado de YouTube. No obstante, en LEVEL UP confirmamos que lo vimos en una fuente oficial y que presentaba la información del lanzamiento.

Nos mantendremos al pendiente y te informaremos cuando ATLUS y Koei Tecmo hagan oficial esta información.

Por si te lo perdiste: la franquicia Persona ya superó una millonaria cantidad de copias vendidas.

Una noticia que emocionó, aunque ya era esperada

Es posible que esta noticia sorprenda a pocos. Lo que pasa es que desde hace tiempo apareció información que parecía indicar que una localización de Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers era inminente. Además, Koei Tecmo ya había insinuado que estaba planeado un lanzamiento para nuestra región.

Pese a esto, la noticia de la llegada de Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers emocionó a muchos miembros de la comunidad. Esto es normal, después de todo se trata de un spin-off interesante que ha entretenido al público de Japón.

HOLY SHIT LETS GOOOOOOOO!!!!! pic.twitter.com/zeSkYHiVhG — Is Persona 5 Royal on Switch? (@IsP5ROnSwitch) December 4, 2020

Persona 5 Scramble localisation?? Christmas came early 🥰 — Daniyah 。・:*:・゚★ (@dxniyah) December 4, 2020

PERSONA 5 SCRAMBLE: THE PHANTOM STRIKERS LOCALIZATION CONFIRMED https://t.co/ZjqEQbipAR pic.twitter.com/AJdZhzhTXw — peri 🌤 @ playing p3fes/p3p (@peridoitsu) December 4, 2020

Y a ti, ¿te emociona la llegada de Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers a América? ¿Lo jugarás cuando esté disponible? Cuéntanos en los comentarios.

Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers llegará el 23 de febrero a PlayStation 4, Nintendo Switch y PC. Puedes saber más sobre este título si haces clic aquí.