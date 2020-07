Persona 5 Royal y Persona 5 Scramble son un éxito en ventas

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros

Persona 5 debutó originalmente para PlayStation 4 y PlayStation 3, consolas donde se convirtió en un éxito con más de 3.2 millones de copias vendidas a nivel mundial. Posteriormente, ATLUS lanzó Persona 5 Royal, una versión con nuevo contenido que llegó de manera exclusiva a PS4.

Ahora sabemos que dicho lanzamiento también fue un gran éxito, pues ATLUS reveló hoy nuevas cifras de ventas de la franquicia en general. Gracias a esto, se reveló que Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers vendió bien en Japón y el resto de Asia.

Por su fuera poco, ATLUS reafirmó que Persona 4: Golden fue muy bien recibido entre la comunidad de Steam. Por si no lo recuerdas, el juego original de PlayStation Vita llegó a PC en junio.

Persona 5 Royal Phantom Thieves Edition (PS4) — disponible en Amazon

Persona 5 Royal, Persona 5 Scramble y Persona 4: Golden son un éxito

ATLUS confirmó que Persona 5 Royal ya vendió más de 1.4 millones de copias a nivel mundial. Se trata de una buena cifra, considerando que el juego tuvo una versión previa en 2 sistemas. La quinta entrega de la saga ha vendido más de 4.6 millones de copias si se consideran sus 2 versiones.

Por otro lado, está Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers, título que ya debutó en Asía, pero que todavía no ha llegado a Occidente. El juego para PlayStation 4 y Switch ya vendió más de 480,000 unidades en dicha región.

Se espera que su lanzamiento en Occidente tenga cifras similares o incluso superiores, así que posiblemente su éxito se incremente. Por otro lado, la compañía destacó que Persona 4: Golden ya vendió más de 500,000 copias en Steam.

Para finalizar, el estudio confirmó que la franquicia Persona ya superó los 13 millones de copias vendidas a nivel mundial. Por tal motivo, se posiciona como una de las sagas más populares de ATLUS.

Para celebrar los logros de la saga en cuanto a ventas, la compañía compartió una ilustración especial. En ella vemos a 2 de las protagonistas que se unieron recientemente a la serie con Persona 5 Royal y Persona 5 Scramble.

Por ahora, no hay noticias sobre la llegada de Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers a Occidente, pero no se descarta del todo su localización. Tampoco está claro si ATLUS planea el lanzamiento de Persona 5 en más plataformas.

Por si te lo perdiste: anime de Persona 5 tendrá lanzamiento físico, pero fans están molestos

Persona 5 Royal está disponible para PlayStation 4. En esta página encontrarás todas las noticias relacionadas con el JRPG de ATLUS.

Fuente