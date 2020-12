El reboot de Mortal Kombat y próximas películas de Warner Bros. debutarán en televisión

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros

Como seguramente sabrás, la pandemia del coronavirus (COVID-19) trajo muchos desafíos para diversas industrias en 2020. Una de las más afectadas fue la del cine, ya que gran parte de los ingresos que genera al año se obtienen por medio de los estrenos en taquilla y las restricciones sanitarias hicieron casi imposible las visitas a las salas de cine en todo el mundo. Pues bien, la pandemia aún no termina, por lo que estas afectaciones seguirán presentes y algunas compañías productoras han tomado medidas al respecto, como Warner Bros., que anunció que aplicará un modelo algo radical para sus próximos estrenos.

Si eres fan del mundo del cine, sabrás que esta industria, como muchas, no se detuvo debido al coronavirus, pero sí fue seriamente afectada en cuanto a ingresos, ya que no contó con el éxito en taquilla habitual debido a las restricciones en salas de cine. Por lo que muchas compañías distribuidoras decidieron ampliar el alcance de sus producciones transmitiéndolas también en servicios de suscripción o canales de televisión.

Warner Bros. estrenará sus películas en cines y televisión

Precisamente esto es lo que pasará con las películas de Warner Bros.. Por medio de un comunicado (vía Polygon), la compañía de entretenimiento Warner Bros. Pictures Group reveló que debido a la pandemia se implementará un modelo de lanzamiento de películas híbrido, por lo que los usuarios tendrán la posibilidad de ir a los cines o ver las nuevas producciones desde la comodidad de su casa.

De acuerdo con el comunicado, Warner Bros. tomará esta medida como “respuesta estratégica” a las complicaciones que está generando la pandemia en el negocio del cine en todo el mundo, pues recordemos que en muchos lugares las condiciones no son las óptimas para ir a ver películas en las salas de cine y muchas personas simplemente no quieren exponerse a un posible contagio por ver una película en cartelera.

“Nadie quiere regresar los filmes a la pantalla grande más que nosotros. Sabemos que el nuevo contenido es la sangre vital de la exhibición en cines, pero tenemos que considerar esto con la realidad de que la mayoría de los cines en los Estados Unidos probablemente operarán a una capacidad reducida a lo largo de 2021”, expresó Ann Sarnoff, directora general de WarnerMedia Studios and Networks Group.

Por si te lo perdiste: contrario a la industria del cine, los videojuegos rompieron récords de consumo durante la pandemia en Estados Unidos.

Las películas nuevas de Warner Bros. podrán verse en televisión por tiempo limitado

El plan híbrido de Warner Bros. entrará en efecto en 2021 y durará todo ese año, por lo que se ajustará a él todo estreno de la pantalla grande agendado para este periodo. Es importante que la transmisión a través de HBO Max será exclusiva de Estados Unidos.

Luego de cumplir 1 mes siendo transmitida en HBO Max, “cada filme dejará la plataforma y continuará en cines en los Estados Unidos y territorios internacionales, con todas las ventanas de distribución habituales que se aplican al título”.

Dicho lo anterior, todas las producciones de Warner Bros. programadas para 2021, como The Little Things, Judas and the Black Messiah, Tom & Jerry, Godzilla vs. Kong, Those Who Wish Me Dead, The Conjuring: The Devil Made Me Do It, In The Heights, Space Jam: A New Legacy, The Suicide Squad, Reminiscence, Malignant, Dune, The Many Saints of Newark, King Richard, Cry Macho, The Matrix 4 y la película reboot basada en el videojuego Mortal Kombat, debutarán en cine y televisión y comenzarán con el estreno de Wonder Woman 1984 en el día de Navidad de este año.

“Vemos esto como un ganar-ganar para los amantes de los filmes y expositores, y estamos muy agradecidos con nuestros socios cinematógrafos por trabajar con nosotros en esta respuesta innovadora para estas circunstancias”, comentó Sarnoff.

¿Qué opinas de estas noticias? ¿Tienes planeado ver alguna película en cines en 2021? Cuéntanos en los comentarios.

Te recordamos que la cinta de Mortal Kombat estaba programada para debutar el próximo enero, pero nos enteramos hace algunas semanas por parte de uno de los encargados de la producción que su estreno se pospuso indefinidamente debido al coronavirus, pero se espera que debute en 2021.

Puedes encontrar más noticias sobre los efectos del coronavirus en los videojuegos si visitas esta página.

Sigue informado con nosotros, en LEVEL UP.

Fuente