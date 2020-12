The Game Awards 2020: habrá noticias de Dragon Age 4 en el evento

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros

The Game Awards es la entrega de premios en la que la comunidad se reúne para celebrar lo mejor que el gaming nos dejó en 2020. También es un lugar donde se realizan emocionantes anuncios del futuro. Es por esto que en la edición 2020 del evento tendremos noticias del siguiente Dragon Age.

Los organizadores de The Game Awards 2020 adelantaron en Twitter que la entrega 2020 del evento tendrá novedades del nuevo Dragon Age. Por el momento no se ha especificado de qué se trata; no obstante, aseguran que será un “nuevo vistazo exclusivo”.

Si bien estas palabras abren la posibilidad de que BioWare y Electronic Arts presuman gameplay del nuevo Dragon Age, la realidad es que tampoco lo confirma. Así pues, te recomendamos no ilusionarte con eso.

Por si te lo perdiste: estos son los nominados a GOTY y otras categorías en The Game Awards 2020

Next Thursday, join #TheGameAwards for an exclusive new look at the next DRAGON AGE from @bioware pic.twitter.com/tQjH2UaRDt