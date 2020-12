Actor de voz acusa a exproductor de BioWare de ser desleal y engañoso

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros

Ayer se dio a conocer que los directivos de BioWare Casey Hudson y Mark Darrah dejarían la compañía, en vísperas del Día de Dragon Age, con el cual se celebra a la franquicia RPG. Definitivamente, la partida de Mark Darrah causó más impresión en la comunidad de la serie, ya que era el productor de la siguiente iteración. Sin embargo, poco tiempo después de la salida, un actor de voz arremetió contra el directivo por su supuesto comportamiento en la empresa.

Por medio de Twitter, en el hilo del anuncio de la salida de Mark Darrah, el actor de voz Geg Ellis (que ha prestado su voz a los personajes Anders y Cullen), escribió un mensaje en el que reprochó al productor por ser una figura corporativa “desleal y engañosa”. Asimismo, Ellis mencionó que su renuncia es “forzada” y que será una “victoria” y “alivio” no sólo para BioWare, sino también para “sus empleados y particularmente los fans”.

And a relief for many others.



I’ve worked with you for over 10 years as the voice of Cullen (and Anders) @dragonage & have never worked w a more DISLOYAL, duplicitous corporate fake



Your enforced *resignation* is a victory for @bioware ,its employees & particularly the fans. — realgregellis.com 🏴‍☠️ (@ellisgreg) December 4, 2020

Mark Darrah respondió a las acusaciones de Ellis

La situación no paró ahí, pues Darrah vio el mensaje de Ellis y le respondió que le había dejado pasar este comportamiento por mucho tiempo, pero esto terminaría precisamente en el Día de Dragon Age, hoy, el 4 de diciembre. Darrah insinuó que BioWare no volvería a trabajar con Ellis en ningún juego de Dragon Age debido a la imagen pública que proyectó el actor de voz en dicha discusión, no sólo por su postura en contra del creativo, sino también enfrente de la comunidad.

“No estoy seguro si esto es de alguna manera para llamar la atención a un diferente grupo, pero CIERTAMENTE no es algo por lo que te querrá una compañía que se preocupa por su presencia pública”, comentó Darrah.

Tal como apunta Kotaku, las opiniones de Ellis han caído de la gracia de algunos fans de la serie luego de mostrar su apoyo al presidente Donald Trump y a personajes con ideales de derecha y conservadores, como Candance Owens, que con su movimiento Blexit invita a los afroamericanos y negros a negar el apoyo a los demócratas.

Is there some world where you imagine that your behavior with regards to me and the community in general would actual cause you to EVER be hired on a Dragon Age game? — Mark Darrah (@BioMarkDarrah) December 4, 2020

Se desconocen las causas exactas por las que Ellis hizo los comentarios en contra de Darrah, pero apuntó que es curioso que el ejecutivo sólo le respondió cuando ya no era parte de BioWare. De igual manera, Ellis apuntó que cuando recibía ataques de difamación, el directivo apoyaba a estos fanáticos publicando “vagos valores corporativos” y llamó a parar la “hipocresía”. Ellis invitó a Darrah a platicar sobre el asunto en un show, pero Darrah declinó la invitación debido a la situación en torno a la pandemia. Al momento de publicar esta nota, BioWare no se ha pronunciado al respecto.

