Nada detiene el éxito del nuevo juego de Momotaro Dentetsu en Japón

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros

El mercado japonés también tuvo mucha actividad en noviembre gracias en gran parte a los estrenos de las nuevas consolas de Sony y Microsoft. Sin embargo, luego de una semana de estos lanzamientos, un curioso título se apoderó de la lista de ventas de aquel país y parece que no hay nada que pueda detenerlo.

Como te comentamos la semana pasada, sorpresivamente el juego para Nintendo Switch Momotaro Dentetsu: Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban! ascendió hasta el primer lugar de la lista de estimaciones de ventas de Famitsu. Si bien la serie de Konami no es conocida en Occidente y más bien aquí podría pasar desapercibida, en el mercado japonés es toda una sensación, pues las cifras de ventas de Famitsu (vía Gematsu) de la semana pasada, que comprendió del 23 al 29 de noviembre, revelan que el título ocupó el primer puesto en su segunda semana consecutiva en el mercado, pues vendió 126,729 unidades más.

Por si te lo perdiste: Animal Crossing: New Horizons ha vendido más que cualquier juego desde 2006.

El nuevo juego de Momotaro Dentetsu ya vendió casi medio millón de unidades

Lo anterior llama mucho la atención, puesto que en 11 días ya logró vender 472,426 copias, lo que habla del gran fenómeno de esta franquicia en Japón, que tiene mecánicas de Monopoly, pues los jugadores tienen que competir por conseguir propiedades y viajar por el tablero en diversos medios de transporte.

De nueva cuenta, Hyrule Warriors: Age of Calamity se conformó con el segundo puesto al vender mucho menos que la semana anterior (40,667 copias) y parece que se aleja la oportunidad de conseguir el primer puesto, pues incluso está muy cerca de ser superado por Ring Fit Adventure, que también se separó por pocas unidades de Animal Crossing: New Horizons. La semana pasada no hubo muchos lanzamientos fuertes, ya que sólo Taiko no Tatsujin: Rhythmic Adventure Pack alcanzó a aparecer en la lista de los 10 juegos más vendidos.

En cuanto a consolas, como es normal, el Nintendo Switch ocupó el primer puesto con poco más de 117,982 unidades vendidas sólo en una semana. Su hermano menor, el Nintendo Switch Lite, no logró seguirlo en segundo lugar, pues se lo arrebató el PlayStation 5 por poco más de 1000 unidades vendidas. El único cambio en la lista fue el de PlayStation 4, que hizo bajar una posición al Xbox Series X.

Te dejamos con la lista a continuación.

Ventas de software

Momotaro Dentetsu: Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban! — 126,729

Hyrule Warriors: Age of Calamity — 40,667

Ring Fit Adventure — 36,019

Animal Crossing: New Horizons — 35,389

Pikmin 3 Deluxe — 21,314

Taiko no Tatsujin: Rhythmic Adventure Pack — 15,504

Call of Duty: Black Ops Cold War — 14,688

Mario Kart 8 Deluxe — 14,665

Fortnite: The Last Laugh Bundle (Nintendo Switch) — 14,147

Pokémon Sword & Shield + Expansión Pass — 12,370

Ventas de hardware

Nintendo Switch — 117,982

PlayStation 5 — 28,202

Nintendo Switch Lite — 27,196

PlayStation 5 Digital Edition — 12,257

PlayStation 4 — 3581

Xbox Series X — 2584

Xbox Series S — 1009

New Nintendo 2DS LL — 476

PlayStation 4 Pro — 63

New Nintendo 3DS LL — 44

Xbox One X — 18

Xbox One S — 14

¿Qué opinas del éxito de Momotaro Dentetsu? ¿Conocías esta franquicia? Cuéntanos en los comentarios.

Ya que hablamos de ventas, te informamos que en otras regiones del mundo, el PlayStation 5 ha tenido muy buenos resultados, como en el Reino Unido, en donde consiguió los mejores números de ventas de estreno. En cuanto a Hyrule Warriors: Age of Calamity, debes saber que esta nueva entrega se convirtió en el título más vendido de la serie musou poco tiempo después de debutar.

Sigue informado con nosotros, en LEVEL UP.

Fuente