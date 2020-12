Warzone tendrá un nuevo mapa con la Temporada 1 de CoD: Black Ops Cold War

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros

Activision prepara la integración completa entre Call of Duty: Black Ops Cold War, la entrega más reciente de la franquicia, y Warzone, el Battle Royale de la serie. Tal como estaba programado, esto sucederá este mes, pero la compañía necesita un poco más de tiempo para lograrlo.

Por medio de un comunicado, Activision confirmó que la Temporada 1 de Call of Duty: Black Ops Cold War tardará un poco más en comenzar. Inicialmente estaba programada para el próximo jueves 10 de diciembre, pero demorará unos días más en arrancar.

Al mismo tiempo, el estudio ya prepara grandes novedades para Warzone, incluyendo más armamento, cambios al Gulag y un nuevo mapa para los combates. Asimismo, hará otro fin de semana con experiencia doble y algunos regalos para celebrar la llegada de la Temporada 1.

Activision adelantó que la Temporada 1 traerá consigo la mayor cantidad de contenido para Call of Duty: Black Ops Cold War hasta ahora. El juego recibirá la integración completa de operadores, armas, recompensas del Pase de Batalla y la progresión de los jugadores con Warzone.

Esto sucederá el próximo 16 de diciembre, cuando se lance una importante actualización para el shooter. El update llegará con contenido gratuito para Black Ops Cold War, como nuevos mapas multijugador, listas de juego, modos 6 contra 6 y una zona de combate de grandes dimensiones para Fireteam.

La Temporada 1 permitirá a los jugadores disfrutar partidas en Raid, mapa de Call of Duty: Black Ops II. Por si fuera poco, habrá más armas gratuitas, desafíos y el sistema Seasonal Prestige, con hasta 1000 niveles de temporada.

Antes de iniciar la temporada, el shooter recibirá una actualización con mejoras de calidad de vida el 8 de diciembre. Posteriormente, la Temporada 1 iniciará de manera simultánea en Black Ops Cold War y Warzone con el update del 16 de diciembre.

