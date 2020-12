No esperes jugar Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 en la primera mitad de 2021

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros

El año que próximamente terminará no ha sido muy favorable para los títulos que estaban en desarrollo y que debutarían antes de 2021, ya que debido a la pandemia muchos de estos proyectos tuvieron que ser retrasados. Esto pasó con Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2, que aparte se vio afectado por una serie de cambios estructurales en el estudio encargado del desarrollo. Pues bien, estos efectos negativos fueron muy fuertes, ya que al parecer el juego no estará listo en los primeros meses del siguiente año.

Originalmente, Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 debutaría en algún punto de 2020, pero hace algunos meses, la distribuidora Paradox Interactive y la desarrolladora Hardsuit Labs anunciaron oficialmente que el estreno se retrasaría hasta 2021.

Si tenías la esperanza de poder jugar el título en los primeros meses del año nuevo, te tenemos malas noticias, pues la directora general de Paradox Interactive, Ebba Ljungerud, reveló en un reciente artículo del sitio Placera que las probabilidades de que Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 debute en antes de julio de 2021 son bajas: “No creo que llegue en el primer semestre del año, pero ya veremos”, fueron las palabras de Ljungerud.

Por si te lo perdiste: ya se confirmó que Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 tendrá una edición de colección.

Varios problemas afectaron el desarrollo de Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2

De acuerdo con Ljungerud, el retraso del nuevo juego de Hardsuit Labs y Paradox Interactive fue resultado de varios factores que influyeron en el desarrollo, precisamente los efectos de la pandemia del coronavirus (COVID-19), los cambios en la organización estructura de la compañía y el trabajo en la adaptación del título para el PlayStation 5, y el Xbox Series X|S.

“Para poder desarrollar para la próxima generación, es necesario tener kits de desarrollo de los fabricantes. Y estoy bastante seguro de que tanto Sony como Microsoft se vieron afectados por la pandemia porque no tenían tantos kits de desarrollo”, expresó Ljungerud.

Te recordamos que antes del anuncio del retraso del juego se reveló que Paradox Interactive se distanció del escritor Chris Avellone, luego de que estuviera envuelto en una controversia, aunque esto no afectó el desarrollo del juego.

Meses más tarde nos enteramos de que la desarrolladora Hardsuit Labs perdió a los 2 importantes creativos Ka’ai Cluney y Brian Mitsoda, este último incluso mencionó que no supo porqué fue despedido. Semanas después también se reveló que la desarrolladora Cara Ellison había abandonado el estudio.

¿Qué opinas de esto? ¿Cuándo crees que esté listo el título? Cuéntanos en los comentarios.

Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 todavía no tiene fecha ni ventana de lanzamiento, pero se espera que debute en algún punto de la segunda mitad de 2021 en PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S y PC. Puedes encontrar más noticias relacionadas con él si visitas su ficha.

Mantente informado con nosotros, en LEVEL UP.

Fuente