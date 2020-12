GTA Online: un nuevo club nocturno abrirá sus puertas en Los Santos

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros

Pese a que debutó originalmente en 2013, Grand Theft Auto V sigue vigente gracias a su multijugador GTA Online, que recibe actualizaciones constantemente que no sólo hacen ajustes al título, sino que también llevan nuevo contenido al título. Hoy Rockstar reveló que se avecina una nueva actualización, que inaugurará un nuevo club nocturno.

Si juegas GTA Online, seguramente ya te percataste que desde hace tiempo en el casino The Diamond se ha estado llevando a cabo una construcción. Hasta ahora no se sabía de manera oficial a qué se debía esto, pero hoy la desarrolladora Rockstar anunció que se está construyendo un nuevo antro llamado The Music Locker, que abrirá próximamente en el este de la ciudad de Los Santos.

The Music Locker promete experiencias musicales geniales

Varios DJ reconocidos tocarán en The Music Locker

De acuerdo con la información, este club estará debajo de The Diamond, será el más genial de todo Los Santos y contará con la presencia de importantes DJ, como el músico estadounidense Kenny Dixon Jr., mejor conocido en la escena artística como Moodymann, que tocará en el recinto en la semana de apertura. Más adelante este mes también se presentarán Keinemusik y Palms Trax, por lo que The Music Locker ofrecerá música para diferentes gustos.

Todos los jugadores podrán visitar este nuevo club, pero aquellos que tengan un penthouse en The Diamond gozarán de un servicio exclusivo en la sección VIP del lugar, en el que se reunirá la élite de Los Santos. Los asistentes podrán disfrutar de bebidas y, por supuesto, una noche de mucho baile, pues gracias a un sistema de sonido impecable y efectos visuales geniales la experiencia será inolvidable. Todavía no se sabe cuando será la inauguración de The Music Locker.

Adicionalmente, Rockstar anticipó que se avecinan más noticias relacionadas con la vida musical de Los Santos, como nuevos DJ, nuevas estaciones y más temas musicales para las estaciones existentes.

Varios músicos se encargarán de poner el ritmo en The Music Locker

Introducing The Music Locker – Los Santos’ newest underground dance club, soon to be open to the public. Featuring opening resident, @moodymann313 with performances from @keinemusik and Palms Trax coming soon.

https://t.co/fxJEXtsZb2 pic.twitter.com/AbHzZx3b8v — Rockstar Games (@RockstarGames) December 5, 2020

¿Qué te parece esta actualización? ¿Visitarás el nuevo club de entretenimiento de Los Santos? Cuéntanos en los comentarios.

Si buscas nuevo contenido en GTA Online, entonces estarás muy contento en pocos días, ya que una nueva actualización llevará muchas adiciones al título y será la más grande del componente en línea.

Grand Theft Auto V está disponible en PlayStation 3, Xbox 360, PlayStation 4, Xbox One y PC. Ya está confirmada la versión de PlayStation 5 y Xbox Series X|S. Puedes encontrar más noticias relacionadas con él si visitas su ficha.

