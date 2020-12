Nintendo cancelaría stream de torneo de Splatoon 2 por referencia a Smash Bros. Melee

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros

Aunque Nintendo tuvo un excelente año con exitosos lanzamientos y ventas de Nintendo Switch que superaron expectativas, desafortunadamente la compañía cerrará 2020 en medio de la polémica por sus políticas en cuanto a esports. Nintendo atrajo las miradas de todas las comunidades de deportes electrónicos cuando anunció que cancelaría un torneo de Super Smash Bros. Melee organizado por fans por el uso de la IP con software modificado y a esto sobrevino una ola de fuertes críticas y la polémica está alcanzando niveles tan altos que debido a ella canceló de último momento el stream de uno de sus torneos oficiales.

Hoy, 6 de diciembre, se llevará a cabo el torneo oficial de Nintendo North America Open de Splatoon 2 de diciembre, precisamente a las 12:00 PM (hora de la Ciudad de México). Hace un par de días incluso la cuenta oficial de NintendoVS lo promocionó en Twitter. Sin embargo, el organizador y comentarista de torneos de Splatoon 2 y Super Smash Bros. SlimyQuagsire informó en Twitter horas antes que Nintendo habría cancelado el stream del evento. La compañía atribuyó la causa de la cancelación del stream a “desafíos de ejecución inesperados”, de acuerdo con la información.

The #Splatoon2 North American Open December 2020 tournament kicks off tomorrow at 10am PT! Ready to take home that trophy? 🏆



Stay fresh and register your squad here: https://t.co/qLvEKqP0oe pic.twitter.com/BY3OFZrRHd — Nintendo of America (@NintendoAmerica) December 4, 2020

Nintendo habría cancelado el stream del torneo por referencias a Super Smash Bros.

No obstante, los usuarios no tardaron en descubrir que las verdaderas razones fueron otras. Tal como explica SlimyQuagsire, la cancelación del stream se habría debido a que casi la tercera parte de los mejores equipos que participarían en el torneo se cambiaron el nombre para mostrar su apoyo a la comunidad de Super Smash Bros. Melee, luego de la cancelación del torneo The Big House.

Así, en la tabla de los mejores jugadores se podían ver nombres como Meleetation y #FreeMelee, que serían expuestos en el stream y que seguramente darían de qué hablar, por lo que Nintendo habría optado por mejor no transmitir la competencia y evitar así hacer más grande el problema. Sin embargo, estas acciones causaron un efecto contrario.

De acuerdo con información de Dot Esports, al parecer nadie involucrado en el evento, como comentadores o jugadores, podrá transmitirlo de forma extraoficial, según los comentarios en el servidor de Discord del torneo.

Kind of funny that they'll sever their own "support" that they love to parade around as something so fantastic, just because the Splatoon community wanted to stand in solidarity with the other scenes that Nintendo outright harms.#freemelee #savesmash pic.twitter.com/3F77b19pDE — Slimy (@SlimyQuagsire) December 5, 2020

La comunidad de fans organizará su propio torneo con mejores premios

En respuesta, los miembros del servidor abierto del evento lo inundaron con mensajes idénticos a modo de queja, el cual relata un escenario cyberpunk en el que detallan que en un mundo de un futuro distante la humanidad logró superar los impedimentos de Nintendo y que sólo de esa manera lograron jugar Super Smash Bros. Melee sin necesidad de pagar comisiones a Nintendo por cada copia del juego y por la posesión de CRT en clara sátira a las prácticas restrictivas de la compañía hacia la comunidad de esports de sus juegos.

Lo más increíble es que el acto de solidaridad de los jugadores de Splatoon 2 llamó tanto la atención que incluso la misma comunidad organizará un evento por su propia cuenta en el cual no habrá “cambios de ejecución inesperados”. La organización de la competencia, llamada The Squid House, corrió por cuenta de EndGame_TV y en ella participarán los 4 mejores equipos del evento oficial de Nintendo.

Incluso se repartirá una bolsa de premios más jugosa que en el torneo oficial, $1000 USD (ofrecidos por ViciousVish), sin contar donaciones que se reciban durante el stream y $25 USD extra para cada jugador que tenga un nombre en apoyo a la comunidad de Super Smash Bros.. Este torneo organizado por la comunidad se transmitirá a la par del torneo oficial de Nintendo a través del canal de Twitch de EndGame_TV.

Our generous prize pool has been started off by @ViciousVish, who not only is donating $1,000 to the Top 4 prize pool but is ALSO paying out $25 per player on each team with a Smash-related name.



Donate to the prize pool here: https://t.co/vplEXDsWyD — EndGameTV (@EndGame_TV) December 6, 2020

Nintendo no ha hecho ningún comentario al respecto.

¿Qué opinas de toda la polémica que se generó en torno a Nintendo y su relación con los esports? ¿Crees que adoptó la posición correcta con sus decisiones? Cuéntanos en los comentarios.

