Show previo de The Game Awards 2020 tendrá 5 revelaciones

The Game Awards 2020 es un evento que celebrará lo mejor de la industria en los últimos 12 meses. Dicho esto, también tendrá mucho tiempo para anuncios y esto lo podremos ver desde su show previo.

Geoff Keighley, organizador de The Game Awards 2020, confirmó los primeros detalles del show previo de la entrega de premios. Una de las cosas que dejó claras es que tendrá 5 revelaciones exclusivas. ¿Cuáles son? Tendrás que ser paciente para descubrirlas, ya que no adelantaron ninguna noticia.

Eso no es todo, puesto que Keighley también confirmó que el show previo de The Game Awards 2020 tendrá una presentación musical. De este modo, vale la pena sintonizar desde temprano para dejarnos consentir por los anuncios y la música.

Por último, Keighle confirmó que Sydnee Goodman volverá a aparecer como la encargada de conducir el show previo. En caso de que no lo sepas, se trata de una conductora y productora que ha trabajado con compañías como IGN y Red Bull Esports.

Excited to welcome back the incredible @sydsogood who returns as pre-show host for #TheGameAwards on Thursday night!



We'll have 5 world premieres in the pre-show, plus a musical performance. More on that soon!



Begins at 6:30 PM ET / 3:30 PM PT, https://t.co/JhGKODahXK pic.twitter.com/roxFQ3NhCv