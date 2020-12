Científicos intentan descubrir por qué hay personas que invierten los controles

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros

Si llevas tiempo disfrutando los videojuegos y además tienes contacto con otros jugadores, seguramente sabes del debate sobre la preferencia que tienen algunos jugadores a invertir el eje de las palancas o quizá incluso tú acostumbres invertir los controles. Esto podría resumirse en accesibilidad y preferencias de cada jugador; sin embargo, los jugadores desde hace años han intentado descifrar qué es lo que hace que algunas personas jueguen de la forma convencional, mientras que otras opten por invertir los controles. Esto ha llamado la atención de científicos, que ya trabajan en encontrar la razón.

En caso de que no lo sepas, te explicamos que hay muchas personas que optan por invertir el eje de la palanca que controla el rango de visión de los juegos (la derecha) con el fin de que al moverla hacia arriba la cámara en el juego baje y viceversa. A pesar de que no es la opción predeterminada, cada vez es más común que los juegos incluyan esta opción y no sólo del eje y, sino también del eje x.

No se sabe la razón exacta por la que algunos jugadores invierten los controles

Esto ha dado pie a muchas discusiones y debates sobre por qué los jugadores optan por hacer esta modificación (o dejarlos de la manera normal). Algunas personas argumentan que invirtiendo los controles es la única manera adecuada de navegar un mundo virtual, mientras que curiosamente otras indican lo contrario, lo que da cuenta de una dicotomía importante relacionada con la percepción y la forma de controlar un videojuego.

Los argumentos nunca han sido convincentes ni de un lado ni de otro, pero dentro de poco podría haber más luz en este debate, ya que, tal como informa The Guardian, un par de científicos de la Universidad Brunel, en Londres, han comenzado un estudio exploratorio para encontrar los motivos detrás de la inversión de controles.

Los encargados de este estudio son la doctora Jennifer Corbett y el doctor Jaap Munneke, que cuentan con amplio conocimiento en ciencia de la visión y neurociencia cognitiva. Junto con el apoyo de 7 estudiantes de psicología, harán experimentos remotos de comportamiento a videojugadores de 18 a 35 años.

La inversión de controles estaría relacionado con la percepción visual y el comportamiento motor

Los científicos dejaron claro que no intentan encontrar una respuesta correcta o incorrecta, sino descubrir por qué las personas controlan las cosas virtuales de forma diferente. El experimento consistirá en “medir cuán rápido las personas pueden mentalmente rotar formas y hasta qué punto dependen de diferentes pistas contextuales y de cuerpos al hacer juicios espaciales”. A esto se sumarán cuestionarios sobre los hábitos de juego de cada jugador.

De acuerdo con Corbett, la diferencia entre los jugadores que prefieren jugar de forma convencional y aquellos que invierten el eje de la palanca tiene que ver con la información visual (lo que se ve en el juego) y el comportamiento motor (el uso del control para controlar lo que se ve), y es algo que varía de persona en persona. La científica también refiere que los resultados podrían ayudar a los desarrolladores en el apartado de control de sus juegos, e incluso alcanzar aplicaciones de la vida real, como maximizar el rendimiento de los pilotos que usan consolas de vuelo reales.

“Existe un enorme vacío en nuestro conocimiento en torno a como nuestra percepción visual depende fuertemente en el resto de esta vasta mayoría de información sensorial. Ser capaz de predecir como una persona interactuará en un determinado entorno o contexto puede generar avances tecnológicos monumentales”, expresó Corbett.

¿Qué tipo de jugador eres, de los que invierten o no las palancas? ¿Por qué la inviertes o por qué prefieres no hacerlo? Cuéntanos en los comentarios.

