Parece que fans enojados hackearon votación de The Game Awards 2020

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros

Para esta edición de The Game Awards, los organizadores decidieron darles voz y voto a los fans con la categoría Player’s Voice, la cual permite que la comunidad elija su juego favorito de 2020. Dicho esto, parece que algunos no estaban contentos con cómo iban las cosas, ya que aparentemente la votación fue hackeada.

Lo que pasa es que el premio de Player’s Voice ya va en su tercera y última ronda. En ella DOOM Eternal; Ghost of Tsushima; Hades; Marvel’s Spider-Man: Miles Morales y The Last of Us: Part II están compitiendo por la preferencia del público.

Por si te lo perdiste: estos son los nominados a GOTY y otras categorías en The Game Awards 2020

Si en estos momentos entras a ver los resultados verás que Ghost of Tsushima tiene el 100% de los votos. Se trata de una situación que no es posible, ya que hace unas horas The Last of Us: Part II iba dominando con 44% de los votos, mientras que Ghost of Tsushima tenía el 33% de la preferencia del público.

Así estaba la votación a las 9:35 AM

Así pues, todo apunta a que alguien decidió alterar el sitio web de The Game Awards 2020 para intentar darle una victoria unánime a Ghost of Tsushima. Esto ya que es imposible que ninguno de los otros juegos no tenga ningún voto; en especial ya que The Last of Us: Part II llevaba una ventaja considerable.

Así luce la votación a la 1:30 PM

El hackeo no ha sido confirmado y sólo es una teoría

Ahora bien, es importante señalar que nadie ha confirmado que en verdad se trate de un hackeo. Hasta ahora, los organizadores de The Game Awards 2020 no han dicho que hayan sido hackeados. Tampoco hemos encontrado a alguien que se haya hecho responsable de este hecho.

Entérate: No esperes ver Halo Infinite en The Game Awards 2020

Y a ti, ¿qué te parece esta noticia? ¿Quién te gustaría que se llevara el premio Player’s Voice? Cuéntanos en los comentarios.

The Game Awards se llevarán a cabo el jueves, 10 de diciembre Sigue este enlace para ver más noticias relacionadas con el evento.